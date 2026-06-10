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제주항공, 제로베이스원 래핑기 띄운다…11월까지 운항

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김유라 기자

승인 : 2026. 06. 10. 14:00

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일본·중화권·동남아 등 노선 투입
제로베이스원 이미지 탑승권 선봬
"차별화 마케팅으로 색다름 선사"
제주항공, ‘제로베이스원 래핑 항공기’ 공개(2)
제주항공 '제로베이스원' 래핑 항공기./제주항공
제주항공이 K팝 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)과 협업한 래핑 항공기를 통해 글로벌 팬덤을 겨냥한 마케팅 강화에 나섰다.

10일 제주항공은 제로베이스원 미니 6집 '어센드-(Ascend-)' 발매를 기념해 제작한 '제로베이스원 래핑 항공기'를 공개했다고 밝혔다. 항공기 좌우 동체에는 제로베이스원의 서로 다른 이미지를 적용해 시각적 완성도를 높였다.

해당 항공기는 지난 9일 인천~도쿄 나리타 노선 운항을 시작으로 오는 11월 말까지 약 5개월간 일본, 중화권, 동남아 등 제주항공이 취항하는 국제선 노선에 투입될 예정이다.

제주항공은 래핑 항공기 운항에 앞서 제로베이스원 이미지가 담긴 탑승권도 선보였다. 해당 탑승권은 지난달 18일부터 인천발 국제선 전 노선에서 카운터 탑승수속을 하는 승객에게 한정 수량으로 제공되고 있다.

항공기 동체 래핑은 제주항공이 적극적으로 활용해 온 마케팅 방식 중 하나다. 실제 운항 항공기를 활용한다는 희소성에 더해 고객에게 색다른 경험을 제공할 수 있어 브랜드 주목도를 높이는 효과가 크다는 설명이다. 제주항공은 다양한 지식재산권(IP)과의 협업을 통해 차별화된 마케팅 활동을 이어가고 있다.

제주항공 관계자는 "제로베이스원 래핑기를 통해 국내외 고객들에게 색다른 브랜드 경험과 여행의 즐거움을 선사할 계획"이라며 "앞으로도 다양한 협업을 통해 제주항공만의 차별화된 마케팅 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.
김유라 기자

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