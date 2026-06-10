이현재 하남시장, 민선9기 청사진 제시…“도시미래 완성”

캠프콜번·K컬처·AI클러스터·광역교통망 속도

원도심 균형발전·교육지원청 분리 신설도 추진

(사진1)하남시, 민선 9기 시정 방향 공유 및 AI 대전환 시대 공직자 역할 특강 진행 0 이현재 하남시장이 10일 시청 별관 대강당에서 개최된 '6월 월례회의'에 참석한 시민들과 공직자들에게 민선 9기의 향후 시정 운영 방향과 핵심 과제를 공유하고 있다. /하남시

이현재 하남시장이 민선9기 출범을 앞두고 앞으로 4년 동안 하남의 미래 경쟁력을 키우기 위한 핵심사업 추진계획을 내놨다. 캠프콜번 개발, K컬처 복합 콤플렉스 조성, 교산신도시 인공지능(AI) 클러스터 구축, 광역교통망 확충 등 주요 현안을 차질 없이 추진해 도시 성장의 기반을 다지겠다는 게 핵심 골자다.이 시장은 10일 시청 별관 대강당에서 열린 '2026년 6월 월례회의'에 참석한 시민들과 공직자들에 민선9기 시정 운영 방향과 주요 정책 과제를 공유했다.이 시장은 앞으로 시정의 핵심 과제로 △캠프콜번 개발 △K컬처 복합 콤플렉스 조성 △교산신도시 AI 클러스터 구축 △광역교통망 확충 △원도심과 신도시의 균형 발전 △교육지원청 분리 신설 △세대 맞춤형 복지정책 등을 제시했다.특히 이 시장은 앞으로 4년을 '하남 미래 완성의 시기'라고 정의하며, 주요 사업에서 눈에 띄는 성과를 반드시 만들어내겠다는 의지를 강조했다. 그는 "시민들이 실제로 변화를 느낄 수 있게 하는 것이 중요하다"며 "그동안 준비해 온 핵심 프로젝트를 꼭 성공시켜 더 살기 좋은 도시로 만들겠다"고 다짐했다.또 민선8기 동안 행정안전부 민원서비스 종합평가에서 2년 연속 대통령상을 받고, 4년 연속 최우수기관으로 선정된 점을 언급하면서 시민 중심 행정의 중요성도 다시 한 번 강조했다.한편 이날 월례회의에서는 '트렌드 코리아' 시리즈를 함께 집필한 서울대학교 소비트렌드분석센터의 한다혜 연구위원이 'AI 대전환 시대, 휴먼 인 더 루프'를 주제로 특강을 진행했다. 한 연구위원은 AI 기술이 계속 발전하더라도 인간의 판단과 현장 중심 행정의 중요성은 오히려 더 커질 것이라고 강조했다.