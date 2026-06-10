닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

이현재 하남시장, 민선9기 청사진 제시…“도시미래 완성”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260610010003538

글자크기

닫기

하남 박준성 기자

승인 : 2026. 06. 10. 16:18

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

캠프콜번·K컬처·AI클러스터·광역교통망 속도
원도심 균형발전·교육지원청 분리 신설도 추진
(사진1)하남시, 민선 9기 시정 방향 공유 및 AI 대전환 시대 공직자 역할 특강 진행
이현재 하남시장이 10일 시청 별관 대강당에서 개최된 '6월 월례회의'에 참석한 시민들과 공직자들에게 민선 9기의 향후 시정 운영 방향과 핵심 과제를 공유하고 있다. /하남시
이현재 하남시장이 민선9기 출범을 앞두고 앞으로 4년 동안 하남의 미래 경쟁력을 키우기 위한 핵심사업 추진계획을 내놨다. 캠프콜번 개발, K컬처 복합 콤플렉스 조성, 교산신도시 인공지능(AI) 클러스터 구축, 광역교통망 확충 등 주요 현안을 차질 없이 추진해 도시 성장의 기반을 다지겠다는 게 핵심 골자다.

이 시장은 10일 시청 별관 대강당에서 열린 '2026년 6월 월례회의'에 참석한 시민들과 공직자들에 민선9기 시정 운영 방향과 주요 정책 과제를 공유했다.

이 시장은 앞으로 시정의 핵심 과제로 △캠프콜번 개발 △K컬처 복합 콤플렉스 조성 △교산신도시 AI 클러스터 구축 △광역교통망 확충 △원도심과 신도시의 균형 발전 △교육지원청 분리 신설 △세대 맞춤형 복지정책 등을 제시했다.

특히 이 시장은 앞으로 4년을 '하남 미래 완성의 시기'라고 정의하며, 주요 사업에서 눈에 띄는 성과를 반드시 만들어내겠다는 의지를 강조했다. 그는 "시민들이 실제로 변화를 느낄 수 있게 하는 것이 중요하다"며 "그동안 준비해 온 핵심 프로젝트를 꼭 성공시켜 더 살기 좋은 도시로 만들겠다"고 다짐했다.

또 민선8기 동안 행정안전부 민원서비스 종합평가에서 2년 연속 대통령상을 받고, 4년 연속 최우수기관으로 선정된 점을 언급하면서 시민 중심 행정의 중요성도 다시 한 번 강조했다.

한편 이날 월례회의에서는 '트렌드 코리아' 시리즈를 함께 집필한 서울대학교 소비트렌드분석센터의 한다혜 연구위원이 'AI 대전환 시대, 휴먼 인 더 루프'를 주제로 특강을 진행했다. 한 연구위원은 AI 기술이 계속 발전하더라도 인간의 판단과 현장 중심 행정의 중요성은 오히려 더 커질 것이라고 강조했다.
박준성 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

중국, AI 패권 겨냥 500조 투입 데이터센터망 구축…엔비디아 입지 축소 압박

[단독] 경찰, 감찰체계 ‘감사관실’로 일원화…수사비위 책임성 강화

[단독] 경찰, 대형署 수사과 쪼갠다…경정급 과장 보직 신설 협의

미군, 헬기 격추 이란에 보복공격 개시…트럼프 “강력한 대응”에 호르무즈 휴전 흔들

구글, 제미나이 3.5 실시간 번역 선봬…통화하듯 번역 음성 듣는다

돌발 ‘시크릿 포즈’ 요청에도 미소…한선화 대처에 네티즌 ’호평‘

호르무즈서 미·이란 맞불…트럼프 “좋은 합의” 유지 시사, 확전 차단

지금 뜨는 뉴스

주행거리 1007㎞…BMW iX3, 프리미엄 EV 판 흔든다

구글, 새 번역 모델 출시…70여개 언어 실시간 통역

“예금만 믿었는데”…나이 들어 후회하는 재테크 실수

경찰, ‘차량 의전 업체 갑질 의혹’ 황희찬 측 무혐의 결론

與 “국힘, 투표용지 사태 수습보다 정쟁에 몰두…원 구성 협조해야”