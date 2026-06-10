울릉 앞바다에 참돔·우럭 50만 마리 방류…울릉군, 수산자원 회복 기대

자체 종묘배양장에서 생산한 참돔 35만미·조피볼락(우럭) 15만미 치어 방류

2015년부터 자체 종묘배양장 운영

울릉군 자체 생산 우량 치어방류 2 0 10일 울릉군은 어장선인 울릉호를 이용해 북면 천부 해중전망대 앞 해역에 자체 종묘배양장에서 생산한 참돔 35만미·조피볼락(우럭) 15만미 치어를 방류 하고있다./울릉군

울릉군이 수산자원 회복과 건강한 해양생태계 조성을 위해 자체 종묘배양장에서 생산한 참돔과 조피볼락(우럭) 치어 50만 마리를 방류했다.10일 울릉군에 따르면 이번에 방류한 수산종자는 군 종묘배양장에서 직접 생산·관리한 참돔 35만 마리와 조피볼락 15만 마리다. 질병 검사와 성장 상태 점검 등 사육 과정을 거친 우량 종자로 구성됐다.방류는 북면 천부 해중전망대 앞 해역에서 이뤄졌다. 이곳은 암반과 해조류가 잘 발달해 어린 물고기들이 정착하고 성장하기에 적합한 환경을 갖추고 있어 방류 효과가 클 것으로 기대된다.군은 이번 방류가 기후변화와 해양환경 변화, 수산자원 감소 등으로 어려움을 겪고 있는 지역 어업인들에게 도움이 될 것으로 보고 있다.단기적으로는 연안 수산자원 회복과 어획량 증가에 기여하고, 장기적으로는 자연 산란과 세대 재생산을 통해 지속 가능한 어업 기반을 마련하는 데 역할을 할 것으로 기대하고 있다.군은 2015년부터 자체 종묘배양장을 운영하며 다양한 수산종자를 생산·방류해 왔다. 축적된 기술과 경험을 바탕으로 울릉 해역 환경에 적합한 우량 종자 생산에도 힘을 쏟고 있다.또 인공어초와 바다목장 조성 사업 등과 연계해 방류 효과를 높이고 어장 환경 개선과 어업인 소득 증대, 지역 수산업 경쟁력 강화에도 주력하고 있다.군은 참돔과 조피볼락뿐만 아니라 지역 특산 어종인 불볼락 등 다양한 품종의 종묘 생산 기술을 고도화하고 방류 품종도 확대할 계획이다.남한권 군수는 "풍부한 수산자원은 어업인과 지역경제를 지탱하는 중요한 기반"이라며 "우량 종자를 안정적으로 공급해 어업인이 체감할 수 있는 어장 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.