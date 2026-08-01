호르무즈 해협 입구서 유조선 피격…중동 긴장 다시 고조

미확인 발사체에 기관실 손상…유조선 운항 불능 상태

미·이스라엘 공습 관측 속 발생…에너지 수송 차질 우려 확대

IRAN-CRISIS/OMAN-HORMUZ <YONHAP NO-4529> (REUTERS) 0 31일 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협을 지나는 선박들./로이터 연합

호르무즈 해협 입구 인근을 항해하던 유조선이 미확인 발사체에 피격돼 운항이 중단됐다. 미국과 이스라엘의 대이란 공습 가능성이 제기되는 가운데 발생한 사건으로 중동 지역 긴장이 다시 고조되고 있다.1일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 영국해사무역기구(UKMTO)는 이날 오만 리마 북동쪽 약 20㎞ 해상에서 항해 중이던 유조선이 미확인 발사체의 공격을 받았다고 밝혔다.UKMTO는 공격으로 유조선 기관실이 손상돼 자체 항해가 불가능한 상태라고 설명했다. 선박의 피해 규모와 인명 피해 여부는 즉각 확인되지 않았다.사건이 발생한 해역은 페르시아만과 오만만을 연결하는 호르무즈 해협 입구로 세계 원유 수송의 핵심 항로 중 하나다.이번 사건은 미국과 이스라엘이 이번 주말 이란의 에너지 인프라를 겨냥한 대규모 공습을 준비하고 있다는 관측이 제기된 가운데 발생해 긴장감을 더욱 높이고 있다.앞서 미국과 이란은 지난 6월 종전 양해각서(MOU)를 체결했지만, 호르무즈 해협 통제권 등을 둘러싼 이견으로 협상이 교착 상태에 빠졌다. 이후 양측이 공습과 보복 공격을 주고받으면서 전면전 재개 우려도 커지고 있다.이란은 올해 2월 미국·이스라엘과의 무력 충돌 이후 호르무즈 해협 통제를 선언하고, 지시에 불응한 상선을 공격해 왔다. 이번 피격 역시 해당 해역의 군사적 긴장이 이어지는 가운데 발생한 것으로 분석된다.