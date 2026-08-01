닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 세계일반

호르무즈 해협 입구서 유조선 피격…중동 긴장 다시 고조

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260801010000011

글자크기

닫기

남현수 기자

승인 : 2026. 08. 01. 13:14

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

미확인 발사체에 기관실 손상…유조선 운항 불능 상태
미·이스라엘 공습 관측 속 발생…에너지 수송 차질 우려 확대
IRAN-CRISIS/OMAN-HORMUZ <YONHAP NO-4529> (REUTERS)
31일 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협을 지나는 선박들./로이터 연합
호르무즈 해협 입구 인근을 항해하던 유조선이 미확인 발사체에 피격돼 운항이 중단됐다. 미국과 이스라엘의 대이란 공습 가능성이 제기되는 가운데 발생한 사건으로 중동 지역 긴장이 다시 고조되고 있다.

1일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 영국해사무역기구(UKMTO)는 이날 오만 리마 북동쪽 약 20㎞ 해상에서 항해 중이던 유조선이 미확인 발사체의 공격을 받았다고 밝혔다.

UKMTO는 공격으로 유조선 기관실이 손상돼 자체 항해가 불가능한 상태라고 설명했다. 선박의 피해 규모와 인명 피해 여부는 즉각 확인되지 않았다.

사건이 발생한 해역은 페르시아만과 오만만을 연결하는 호르무즈 해협 입구로 세계 원유 수송의 핵심 항로 중 하나다.

이번 사건은 미국과 이스라엘이 이번 주말 이란의 에너지 인프라를 겨냥한 대규모 공습을 준비하고 있다는 관측이 제기된 가운데 발생해 긴장감을 더욱 높이고 있다.

앞서 미국과 이란은 지난 6월 종전 양해각서(MOU)를 체결했지만, 호르무즈 해협 통제권 등을 둘러싼 이견으로 협상이 교착 상태에 빠졌다. 이후 양측이 공습과 보복 공격을 주고받으면서 전면전 재개 우려도 커지고 있다.

이란은 올해 2월 미국·이스라엘과의 무력 충돌 이후 호르무즈 해협 통제를 선언하고, 지시에 불응한 상선을 공격해 왔다. 이번 피격 역시 해당 해역의 군사적 긴장이 이어지는 가운데 발생한 것으로 분석된다.
남현수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기