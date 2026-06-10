교통정책 전문가 맞이하는 도로公…과제는 ‘노후시설·부채 관리’

유정훈 교수 임명 임박…교통정책 자문 경력

AI·자율주행 등 첨단 모빌리티 전문가 평가

노후 노선 확대·부채 증가 등 풀어야할 과제도

2026041501000930700048991 0 한국도로공사 본사 사옥./한국도로공사

4개월 간 공석 상태였던 한국도로공사 사장에 교통정책 전문가로 알려진 유정훈 아주대 교통시스템공학과 교수의 임명이 임박해진 가운데, 첨단 모빌리티 인프라 구축에 대한 기대가 커지고 있다. 다만 전국적으로 확산되고 있는 노후시설 문제와 점차 심화되고 있는 기관 부채 등 급선 해결과제도 산적해 있는 만큼, 고도의 경영 능력이 요구된다.10일 관련 부처 및 기관 등에 따르면 도로공사 사장 공모 중 임원추천위원회 심사와 공공기관운영위원회 의결, 임시 주주총회 등의 절차를 마무리지었다. 현재는 국토교통부 장관 제청과 대통령 임명만을 남겨두고 있어, 유 교수의 취임이 사실상 확정된 상황이다.대한교통학회 회장을 역임 중인 유 교수는 과거 이재명 대통령이 경기도지사에 당선된 후 인수 작업을 맡는 '새로운경기위원회'에 참여했으며 대선 직후 출범한 교통모빌리티정책 특보단의 단장을 맡아 이번 정부의 교통정책을 자문하기도 했다. 아울러 그는 인공지능(AI) 기반 모빌리티와 자율주행 등 첨단 기술에 대한 적잖은 관심을 보여온 인사로 평가받는다.이에 따라 도로공사는 향후 첨단 모빌리티와 관련된 인프라를 구축하기 위한 행보에 주력할 것으로 전망된다. 업계 관계자는 "도로공사가 미래 기술 발전의 흐름에 맞춰 디지털 전환에 돌입한 가운데, 교통 관련 데이터와 자율주행 등 핵심 주제에 정통한 인사가 임명돼 그 방향에 무게가 실릴 것"이라고 말했다.올해 정부가 광주광역시 전역을 자율주행 실증구역으로 지정, 자율주행 차량 200대를 투입하는 등 첨단 모빌리티 확대에 나선 가운데, 도로공사 또한 자율주행차로 도로 인프라를 실시간 모니터링하고 긴급복구를 지원하는 서비스를 개발·실증 중에 있다. 지난해 말에는 국내 고속도로에서 미국 테슬라의 완전 자율주행(FSD) 테스트를 실시하기도 했다.신임사장 취임 직후 해결해야 하는 과제도 산적해 있다. 우선 노후시설 관리가 꼽힌고 있다. 2024년 기준 30년 이상 노선은 전체의 9%에 그쳤지만 2030년에는 20%대에 진입하고 2040년에는 61%로 확대될 것으로 전망된다. 여기에 지난해 기준 2% 수준이었던 노후 교량 및 터널이 2035년에는 45%로 급증, 국가 전체 도로시설에 대한 리모델링이나 강화 사업이 필요한 상황이다.여기에 최근 악화되고 있는 재정 상황도 문제다. 2020년 31조원에서 2024년 41조5000억원으로 5년 사이 10조원 이상 증가했다. 지난해에도 44조5000억원의 부채를 기록,이 같은 증가세가 유지되면 2028년에는 50조원을 넘어설 것으로 추산되고 있다. 이는 2015년 이후 10년간 고속도로 통행료의 인상이 없었던데다 명절 등 연휴에 통행료 면제 등의 조치가 이뤄진 여파다.