닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 분양정보

중흥토건, 부산 ‘에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티’ 분양 예정

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260610010003667

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 06. 10. 16:46

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

1
에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 투시도.
중흥토건은 6월 중 부산 에코델타시티에서 '에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티'를 선보일 예정이라고 10일 밝혔다.

부산 에코델타시티 공동 2블록에 위치한 해당 단지는 지하 2층~지상 18층, 6개동, 전용 59㎡, 총 501가구 규모로 조성한다. 세부 주택형별로 살펴보면 전용 59㎡A 395가구, 전용 59㎡B 106가구 등이다.

해당 단지는 중흥건설그룹이 부산 에코델타시티에서 2023년 10월 '중흥S-클래스 에코델타시티'(1067가구)와 2025년 5월 '에코델타시티 중흥S-클래스 에듀리버'(728가구) 이후 세 번째로 선보이는 단지다.

단지 옆에는 서낙동강이 자리하고 있으며, 대다수 가구가 서낙동강을 영구 조망할 전망이다. 서낙동강을 따라 조성되는 수변공원과 함께 에코델타시티 내 계획된 중앙공원과도 가깝다.

단지 인근에는 부산 부전역에서 창원 마산역까지 연결되는 '부전-마산 복선전철'이 2028년 하반기 개통할 예정이다. 또한 부산 도시철도 3호선 대저역부터 에코델타시티, 명지국제신도시 등을 잇는 '강서선 트램'도 계획돼 있다.

이밖에 '하단-녹산선(계획)', '가덕도 신공항(2035년 개항 예정)' 등의 개발도 추진 중이다. 또한 남해고속도로 제2지선이 인접해 서부산IC, 명지IC 등을 이용할 수 있으며 김해공항이 가깝다. 단지 인근에 유치원을 비롯해 초등학교, 중학교, 고등학교 예정 부지가 있다.

해당 단지는 전용 59㎡ 단일 면적으로 구성되며, 남향 위주로 배치했다. 피트니스클럽, 실내 골프연습장 등 운동시설과 함께 맘스테이션, 어린이집, 다함께돌봄센터 등 커뮤니티 시설도 마련할 예정이다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

중국, AI 패권 겨냥 500조 투입 데이터센터망 구축…엔비디아 입지 축소 압박

[단독] 경찰, 감찰체계 ‘감사관실’로 일원화…수사비위 책임성 강화

[단독] 경찰, 대형署 수사과 쪼갠다…경정급 과장 보직 신설 협의

구글, 제미나이 3.5 실시간 번역 선봬…통화하듯 번역 음성 듣는다

미군, 헬기 격추 이란에 보복공격 개시…트럼프 “강력한 대응”에 호르무즈 휴전 흔들

돌발 ‘시크릿 포즈’ 요청에도 미소…한선화 대처에 네티즌 ’호평‘

[단독] 코레일 자회사, 네트웍스 등 3곳으로 통합 유력

지금 뜨는 뉴스

‘역대급 환급’에 수요 몰리는 ‘갤S26’…통신사 번호이동 경쟁

주행거리 1007㎞…BMW iX3, 프리미엄 EV 판 흔든다

구글, 새 번역 모델 출시…70여개 언어 실시간 통역

“예금만 믿었는데”…나이 들어 후회하는 재테크 실수

경찰, ‘차량 의전 업체 갑질 의혹’ 황희찬 측 무혐의 결론