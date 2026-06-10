중흥토건, 부산 ‘에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티’ 분양 예정

1 0 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 투시도.

중흥토건은 6월 중 부산 에코델타시티에서 '에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티'를 선보일 예정이라고 10일 밝혔다.부산 에코델타시티 공동 2블록에 위치한 해당 단지는 지하 2층~지상 18층, 6개동, 전용 59㎡, 총 501가구 규모로 조성한다. 세부 주택형별로 살펴보면 전용 59㎡A 395가구, 전용 59㎡B 106가구 등이다.해당 단지는 중흥건설그룹이 부산 에코델타시티에서 2023년 10월 '중흥S-클래스 에코델타시티'(1067가구)와 2025년 5월 '에코델타시티 중흥S-클래스 에듀리버'(728가구) 이후 세 번째로 선보이는 단지다.단지 옆에는 서낙동강이 자리하고 있으며, 대다수 가구가 서낙동강을 영구 조망할 전망이다. 서낙동강을 따라 조성되는 수변공원과 함께 에코델타시티 내 계획된 중앙공원과도 가깝다.단지 인근에는 부산 부전역에서 창원 마산역까지 연결되는 '부전-마산 복선전철'이 2028년 하반기 개통할 예정이다. 또한 부산 도시철도 3호선 대저역부터 에코델타시티, 명지국제신도시 등을 잇는 '강서선 트램'도 계획돼 있다.이밖에 '하단-녹산선(계획)', '가덕도 신공항(2035년 개항 예정)' 등의 개발도 추진 중이다. 또한 남해고속도로 제2지선이 인접해 서부산IC, 명지IC 등을 이용할 수 있으며 김해공항이 가깝다. 단지 인근에 유치원을 비롯해 초등학교, 중학교, 고등학교 예정 부지가 있다.해당 단지는 전용 59㎡ 단일 면적으로 구성되며, 남향 위주로 배치했다. 피트니스클럽, 실내 골프연습장 등 운동시설과 함께 맘스테이션, 어린이집, 다함께돌봄센터 등 커뮤니티 시설도 마련할 예정이다.