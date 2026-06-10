李, 벨기에 총리와 정상회담…반도체·배터리 협력 확대

강유정 청와대 수석대변인은 이날 벨기에 현지 프레스센터 브리핑에서 "이 대통령은 취임 후 첫 유럽 순방에서 올해 양국 수교 125주년을 맞이하는 벨기에를 방문하게 된 점을 뜻깊게 생각한다고 했다"고 밝혔다.
더 베버르 총리는 "한 세기가 넘는 양국 간 우정을 기념하는 올해 대한민국 대통령을 벨기에에 모시게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 화답했다.
이 대통령은 회담에서 벨기에가 6·25전쟁 당시 전투부대를 파병해 대한민국의 자유와 평화를 위해 헌신한 데 대해 감사를 표했다. 이 대통령은 벨기에의 참전이 한국이 세계 10위권 경제대국으로 성장하는 데 기여했다고 평가했다.
양 정상은 15년 차를 맞은 한·유럽연합(EU) 자유무역협정(FTA)을 기반으로 양국이 견고한 경제·통상 협력 관계를 구축해온 점을 평가했다. 특히 배터리, 소재, 에너지 분야에서 양국 기업 간 투자가 확대되고 있는 만큼 전략산업 중심의 협력이 더 넓어질 수 있도록 관심을 갖고 지원하기로 했다.
이번 방문을 계기로 양국은 중소기업 및 스타트업 발전 협력에 관한 양해각서도 체결한다. 양측은 이를 통해 중소기업 간 소통과 협력을 강화하고, 한국과 벨기에가 서로의 해외 진출 거점 역할을 하며 동반 성장할 수 있도록 노력하기로 했다.
인적·물적 교류 확대 방안도 논의됐다. 양측은 한·벨기에 간 직항 재개 방안을 계속 모색해 나가기로 했다. 벨기에는 유럽의 주요 물류 거점이자 EU의 정치·경제 중심지인 만큼 직항 재개 논의는 양국 기업과 국민 간 교류 확대에도 영향을 줄 수 있다.
반도체 협력도 주요 의제로 다뤄졌다. 이 대통령은 벨기에에 위치한 세계적 반도체 연구기관 아이맥(IMEC)에서 120여 명의 한국인 연구진이 벨기에 등 유수 연구진들과 나노 반도체 분야에서 협력하고 있다고 언급했다.
더 베버르 총리는 세계적인 반도체 기업을 둔 한국과의 협력은 벨기에에도 유익하다며 해당 분야 협력 강화에 관심을 갖겠다고 했다.
교육 분야 협력도 확대된다. 양측은 한국국제교류재단과 루벤대학교 간 한국학 교수직 설치 지원 협약서 체결, 겐트대학교 송도 글로벌캠퍼스 내 대학원 과정 신설 추진 등을 통해 교육 협력을 넓혀 나가기로 했다. 더 베버르 총리는 양국 국민 간 교류와 상호 이해가 더욱 증진되기를 기대한다고 밝혔다.
양 정상은 한반도와 유럽 등 주요 지역 정세에 대해서도 의견을 교환했다. 두 정상은 유럽과 아시아의 안보가 긴밀히 연결돼 있으며, 한반도 평화가 지역을 넘어 국제사회의 안정과 번영에 기여한다는 데 인식을 같이했다.
이 대통령은 남북 대화 재개를 위한 우리 정부의 노력을 설명하고, 한반도 정책에 대한 벨기에의 관심과 지지를 당부했다.
이 대통령은 벨기에 총리와의 정상회담에 이어 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과도 정상회담을 갖는다. 이번 EU 방문은 EU 측 초청에 따른 것으로, 우리 측 대통령의 EU 방문은 8년 만이다.