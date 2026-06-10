李, 필립 벨기에 국왕 면담…“6·25 참전 희생 늘 기억”

이재명 대통령과 벨기에 국왕<YONHAP NO-6263> 0 이재명 대통령과 필립 반 데 벨데 벨기에 국왕이 10일(현지시간) 브뤼셀 라켄궁에서 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 필립 벨기에 국왕을 만나 수교 125주년을 맞은 양국 관계 발전 방안을 논의했다.이 대통령은 벨기에의 6·25전쟁 참전 희생에 감사를 표하고 한반도 평화공존과 공동성장 정책에 대한 벨기에 측의 지지와 관심을 요청했다.청와대는 이날 이 대통령과 필립 국왕이 양국 국민 간 이해 제고와 교류 확대를 위한 진솔한 대화를 나눴다고 밝혔다.이 대통령은 한국에 대한 필립 국왕의 관심과 애정이 양국 관계의 중요한 기반으로 작용하고 있다고 평가했다. 한·벨기에 수교 125주년을 맞아 이뤄진 이번 면담의 의미도 강조했다.이 대통령은 "올해는 벨기에군이 6·25전쟁 참전을 위해 처음 부산에 도착한 지 75주년이 되는 해"라며 "대한민국은 벨기에 청년들이 대한민국의 자유와 평화를 위해 용감하게 싸워준 것을 늘 기억하고 있다"고 말했다.이어 "이들의 희생이 헛되지 않도록 평화와 민주주의를 지켜나가겠다"고 밝혔다.필립 국왕은 자신도 벨기에군 참전 부대인 제3공수대대에서 복무했다고 소개했다. 그러면서 양국 간 소중한 연대의 역사를 기억하기 위해 한국 정부가 지속적으로 노력해온 데 대해 감사의 뜻을 전했다.필립 국왕은 최근 벨기에 내 한국에 대한 관심이 높아지고, 양국 간 인적 교류도 활발해지고 있다고 평가했다. 그는 "한국을 다섯 차례 방문하며 역동적 발전상을 직접 볼 수 있었다"며 "수교 125주년을 기념하는 올해가 양국 국민에게 서로를 더 잘 이해하는 계기가 되길 희망한다"고 말했다.이 대통령은 벨기에의 '퀸 엘리자베스 콩쿠르'에서 많은 한국인이 우수한 성적을 거두고 있다는 점도 언급했다. 문화·예술 분야에서 양국 국민 간 교류가 깊어지고 있다는 취지다.이 대통령은 정부의 한반도 평화공존 및 공동성장 정책도 설명했다. 이어 필립 국왕의 리더십 아래 양국 관계가 변함없이 굳건하게 발전할 수 있도록 든든한 지원자가 돼 달라고 당부했다.