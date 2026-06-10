李, 필립 벨기에 국왕 면담…“6·25 참전 희생 늘 기억”

이 대통령은 벨기에의 6·25전쟁 참전 희생에 감사를 표하고 한반도 평화공존과 공동성장 정책에 대한 벨기에 측의 지지와 관심을 요청했다.
청와대는 이날 이 대통령과 필립 국왕이 양국 국민 간 이해 제고와 교류 확대를 위한 진솔한 대화를 나눴다고 밝혔다.
이 대통령은 한국에 대한 필립 국왕의 관심과 애정이 양국 관계의 중요한 기반으로 작용하고 있다고 평가했다. 한·벨기에 수교 125주년을 맞아 이뤄진 이번 면담의 의미도 강조했다.
이 대통령은 "올해는 벨기에군이 6·25전쟁 참전을 위해 처음 부산에 도착한 지 75주년이 되는 해"라며 "대한민국은 벨기에 청년들이 대한민국의 자유와 평화를 위해 용감하게 싸워준 것을 늘 기억하고 있다"고 말했다.
이어 "이들의 희생이 헛되지 않도록 평화와 민주주의를 지켜나가겠다"고 밝혔다.
필립 국왕은 자신도 벨기에군 참전 부대인 제3공수대대에서 복무했다고 소개했다. 그러면서 양국 간 소중한 연대의 역사를 기억하기 위해 한국 정부가 지속적으로 노력해온 데 대해 감사의 뜻을 전했다.
필립 국왕은 최근 벨기에 내 한국에 대한 관심이 높아지고, 양국 간 인적 교류도 활발해지고 있다고 평가했다. 그는 "한국을 다섯 차례 방문하며 역동적 발전상을 직접 볼 수 있었다"며 "수교 125주년을 기념하는 올해가 양국 국민에게 서로를 더 잘 이해하는 계기가 되길 희망한다"고 말했다.
이 대통령은 벨기에의 '퀸 엘리자베스 콩쿠르'에서 많은 한국인이 우수한 성적을 거두고 있다는 점도 언급했다. 문화·예술 분야에서 양국 국민 간 교류가 깊어지고 있다는 취지다.
이 대통령은 정부의 한반도 평화공존 및 공동성장 정책도 설명했다. 이어 필립 국왕의 리더십 아래 양국 관계가 변함없이 굳건하게 발전할 수 있도록 든든한 지원자가 돼 달라고 당부했다.