요이땅, 부동산 경매 낙찰 후 ‘명도 리스크’ 지적

인도명령·집행 비용 사전 고려해야

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부동산 경매 명도 4단계 흐름 + 통상 부담 /민사집행법 제136조·법원경매 실무

AI 기반 부동산 경매 권리분석 플랫폼 요이땅(YOIDDANG)이 부동산 경매 투자 과정에서 낙찰 이후 진행되는 명도 절차의 중요성을 11일 강조했다.

부동산 경매 투자에서는 권리분석과 적정 입찰가 산정이 핵심 요소로 꼽히지만 실제 투자 수익률은 낙찰 이후 진행되는 명도 과정에서 발생하는 시간과 비용에 따라 달라질 수 있다는 설명이다.

부동산 경매는 낙찰과 매각대금 납부를 마친 뒤 점유자로부터 부동산을 인도받는 절차를 거친다. 이 과정에서 인도명령 신청, 명도 협의, 강제집행 등의 절차가 진행될 수 있으며 상황에 따라 추가 비용과 기간이 발생한다.

민사집행법에 따르면 매수인은 매각대금 납부 이후 법원에 인도명령을 신청할 수 있다. 다만 점유자가 자진 퇴거하지 않을 경우 강제집행 절차로 이어질 수 있으며 점유자의 권리관계와 대응 방식에 따라 소요 기간과 절차가 달라질 수 있다.

명도 과정의 난이도는 점유자의 유형과 권리관계에 따라 결정된다. 점유자가 기존 소유자인지 임차인인지, 임차인이 대항력을 보유하고 있는지 여부 등에 따라 명도 절차가 달라질 수 있다. 경우에 따라 이사비 지원 등 협상 비용이 발생할 수 있으며, 강제집행이 진행될 경우 추가 비용 부담도 발생한다.

전문가들은 경매 입찰 단계에서 낙찰가뿐 아니라 명도 과정에서 발생할 수 있는 후속 비용까지 함께 고려해야 한다고 조언한다. 특히 권리관계가 복잡하거나 점유 현황이 명확하지 않은 물건의 경우 예상치 못한 비용이 발생할 가능성이 있다는 분석이다.

이를 위해서는 입찰 전 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부등본 등을 종합적으로 검토해 점유 현황과 권리관계를 확인하는 과정이 필요하다. 최근에는 관련 정보를 보다 효율적으로 분석하기 위해 디지털 기반 권리분석 서비스를 활용하는 사례도 늘고 있다.

요이땅은 등기부등본, 매각물건명세서, 현황조사서 등 공적 장부를 바탕으로 권리관계를 분석하고 이용자의 질의에 답변하는 AI 기반 서비스를 제공하고 있다. 이용자는 명도 절차와 권리관계, 경매 진행 과정 등에 대해 자연어 형태로 질문하고 관련 정보를 확인할 수 있다.

요이땅 관계자는 "경매 투자에서는 낙찰가뿐 아니라 명도 과정에서 발생할 수 있는 변수까지 함께 고려할 필요가 있다"며 "투자자들의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 관련 서비스를 지속적으로 고도화하고 있다"고 말했다.

업계에서는 부동산 경매 시장 참여자가 다양해지면서 권리분석뿐 아니라 명도 절차와 관련된 사전 검토 수요도 함께 증가할 것으로 전망하고 있다.

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인도명령 vs 강제집행 비교