유럽 첨단기업 4곳, 韓 2500억 투자…EU와 디지털통상협정도 서명

독일·프랑스·네덜란드·스웨덴 기업 투자 유치

현지 데이터센터 의무 폐지…디지털 무역 활성화

한-EU 경쟁력 파트너십 출범…고위급 대화 신설

(26.06.10)유럽투자가 라운드테이블 개최01 0 산업통상부는 10일(현지시간) 벨기에에서 이재명 대통령의 유럽연합(EU) 방문 계기에 투자 신고식 및 유럽지역 투자가 라운드테이블을 개최했다./산업통상부

유럽 첨단기업 4개사가 한국에 총 1억6500만달러(약 2500억원) 규모의 신규 투자를 결정했다. 한국과 유럽연합(EU)은 디지털통상협정(DTA)에도 공식 서명하며 통상·투자·디지털 분야 협력을 한층 강화하기로 했다.산업통상부는 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 이재명 대통령의 EU 방문을 계기로 투자 신고식과 유럽 투자자 라운드테이블을 개최했다고 밝혔다.이날 행사에서는 독일·프랑스·네덜란드·스웨덴 기업 4곳이 총 1억6500만달러 규모의 외국인직접투자(FDI)를 신고했다.독일 첨단소재 기업 오라폴은 지난해 인수한 국내 반사필름 업체의 생산시설을 증설한다. 오라폴의 기술력과 국내 기업의 글로벌 판매망을 결합해 아시아·태평양 지역 수요에 대응하는 수출 허브로 육성한다는 계획이다.프랑스 양자컴퓨터 기업 콴델라는 한국 내 연구개발(R&D) 및 제조 역량을 확대한다. 한국을 양자컴퓨터 기술 개발과 생산의 거점으로 삼아 국내 산학연과 협력을 강화할 예정이다.네덜란드 프로드라이브 테크놀로지스는 반도체 등 첨단산업 장비 모듈 사업을 위한 한국 법인을 처음 설립한다. 향후 사업 성과에 따라 생산기지와 연구개발센터 구축도 검토할 방침이다.스웨덴 마이크로닉은 디스플레이 및 반도체 포토마스크 제조용 레이저 장비 분야 기술력을 바탕으로 한국을 연구개발 거점으로 육성하기로 했다.이들 기업은 반도체, 디스플레이, 첨단소재, 양자컴퓨팅 등 미래 산업 분야에서 한국을 핵심 투자 거점으로 평가한 것으로 분석된다.김정관 산업부 장관은 "한국의 경쟁력 있는 첨단산업 공급망과 AI 생태계가 앞으로도 유럽 기업들에게 새로운 협력 기회를 제공할 것"이라며 "외국인투자 인센티브를 지속 확대하고 규제 환경을 개선하는 것은 물론, 외국기업의 목소리를 청취하여 한국 투자 과정에서의 애로사항이 적시에 해결될 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.이날 한국과 EU는 양측 정상 임석 아래 디지털통상협정(DTA)에도 공식 서명했다. 우리나라가 체결한 두 번째 양자 디지털통상협정이자 EU와 체결한 첫 디지털 통상 분야 협정이다.이번 협정에 따라 한국 기업들은 EU에서 수집한 데이터를 국내 서버에서 처리할 수 있게 된다. 공공정책 목적 등을 제외하면 데이터 현지화와 현지 데이터센터 구축 의무가 원칙적으로 금지돼 디지털 서비스 기업들의 비용 부담이 크게 줄어들 전망이다.또 소스코드 이전 요구를 제한해 기업의 핵심 기술을 보호하고, 전자서명·전자인증의 법적 효력을 인정해 디지털 무역 절차를 간소화하기로 했다. 전자송장과 전자결제 표준화, 전자 통관 확대 등을 통해 기업들의 거래 비용 절감 효과도 기대된다.산업부는 이번 협정을 계기로 전자상거래와 디지털 콘텐츠 수출이 확대되고 국내 중소기업과 스타트업의 EU 시장 진출도 더욱 활발해질 것으로 기대하고 있다.한편 한국과 EU는 정상회담을 계기로 통상·투자·공급망·첨단기술 협력을 포괄하는 '한-EU 경쟁력 파트너십'을 출범시키기로 합의했다. 양측은 고위급 경제대화 채널도 신설해 공급망과 핵심광물, 경제안보 분야 협력을 확대해 나갈 계획이다.