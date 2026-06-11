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군산 근대역사문화지구, 물순환 촉진구역 지정…원도심 침수 대응 강화

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군산 박윤근 기자

승인 : 2026. 06. 11. 09:59

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군산 원도심, 물순환 촉진구역 선정…기후위기 대응 강화
근대역사문화지구 군산
군산시 월명동, 금동, 영화동, 중앙로1가 등 근대역사문화지구 건물./군산시
전북 군산시 근대역사문화지구 일원이 기후에너지환경부가 지정하는 물순환 촉진구역에 포함됐다.

군산시는 월명동과 금동, 영화동, 중앙로1가 등 근대역사문화지구 일원이 전국 4개 지역과 함께 물순환 촉진구역으로 지정됐다고 11일 밝혔다.

물순환 촉진구역은 해당 법률에 따라 기후변화로 인한 홍수·가뭄과 도시화에 따른 물순환 왜곡 등 복합적인 물문제를 해결하기 위해 지정하는 지역이다. 상·하수도, 하천, 물재이용 시설 등을 통합 연계한 종합사업을 추진하게 된다.

군산 근대역사문화지구 일원은 최근 기후변화에 따른 국지성 집중호우가 증가하면서 도시침수 예방과 지속가능한 물관리 체계 구축의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 군산시는 원도심 일원을 대상으로 물순환 촉진구역 지정 공모에 참여했으며, 물순환 취약성 개선의 시급성과 사업 추진의 필요성을 인정받아 최종 선정됐다.

이번 지정이 현재 추진 중인 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업, 자연재해위험개선지구 정비사업 등 기존 사업과 연계해 원도심의 물관리 체계를 종합적으로 개선하는 계기가 될 것으로 기대된다.

백운초 기후환경국장은 "이번 물순환 촉진구역 지정은 근대역사문화지구 일원의 고질적인 침수 문제를 해결하고 기후위기에 대응하는 지속가능한 물관리 체계를 구축하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "정부와 긴밀히 협력해 시민들이 안전하고 쾌적한 생활환경을 누릴 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.

박윤근 기자

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