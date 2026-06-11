고물가 부담 던다…익산 로컬푸드직매장 모현점, 농·축산물 최대 23% 할인

17일까지 농·축산물 할인행사 진행

소비쿠폰 이미지 0 익산푸드통합지원센터 로컬푸드직매장 모현점 소비쿠폰 이미지.

전북 익산푸드통합지원센터 로컬푸드직매장 모현점이 오는 17일까지 일주일간 농·축산물 할인 지원 행사를 진행한다.11일 익산푸드통합지원센터에 따르면 이번 행사는 한국농수산식품유통공사(aT)가 주관하는 농·축산물 할인지원사업의 일환으로 마련됐다. 모현점은 관련 공모사업에 선정돼 정기적으로 할인 혜택을 제공하고 있다.특히 이번 20차 행사에서는 aT 할인지원사업의 기존 20% 할인에 모현점 자체 특별기획으로 3% 추가 할인정책을 더해, 품목별 최대 23%까지 할인 혜택을 파격적으로 확대했다.행사 기간 소비자 1인당 1주일 최대 1만원까지 할인 혜택을 지원받을 수 있다. 다만, 이번 행사는 주차별 한도 예산에 따라 소진 시 조기 마감될 수 있다.할인대상 품목은 지역 농가가 당일 수확한 양파, 오이, 애호박, 청상추 등 농산물 5종은 물론, 소고기 양지 부위와 돼지고기 삼겹살·목살 등 축산물로 최대 23% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.소비자들은 행사 기간 해당 품목을 할인된 가격에 구매할 수 있으며, 지역 농가가 생산한 신선 농산물을 보다 합리적인 가격에 만날 수 있다.이병두 익산푸드통합지원센터장은 "지속되는 고물가로 시민들의 장바구니 부담이 커지고 있는 만큼 이번 할인행사가 가계 부담 완화에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 농산물 소비 촉진과 소비자 물가 안정에 기여할 수 있는 다양한 지원사업을 추진하겠다"고 말했다.