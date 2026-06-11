우미건설, ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’ 청약 돌입…15일 특공 진행

[투시도] ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’ 분양_260410 0 평택 고덕 우미린 프레스티지 투시도.

우미건설 컨소시엄은 오는 12일 평택 고덕 우미린 프레스티지의 견본주택을 열고 본격적인 청약에 돌입한다고 11일 밝혔다.청약은 오는 15일 특별공급을 시작으로 16일 1순위, 17일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 23일, 정당계약은 오는 7월 5~7일이다.분양가 상한제가 적용되는 해당 단지의 1순위 청약 자격은 청약통장 가입 후 12개월이 지나고 지역별·면적별 예치금액 이상을 충족하면 된다. 거주지에 관계없이 전국에서 청약할 수 있다.단지는 경기도 평택시 고덕국제화계획지구 Abc-36블록에 위치하며, 지하 2층~지상 20층, 11개 동, 전용면적 84·94·101·111㎡, 총 743가구 규모로 조성된다.고덕국제화계획지구는 삼성전자 평택캠퍼스의 핵심 배후주거지다. 평택시청·시의회가 이전하는 행정타운이 택지지구 내 예정돼 있고, 평택시가 미국 애니 라이트 스쿨과 합의각서(MOA_를 체결한 국제학교도 택지지구 내 계획돼 있다.도보권에는 근린상업·업무·의료용지가 계획돼 있고, 지구 내 문화공원(계획)과 함박산 중앙공원 등 녹지가 가깝다. 단지 옆으로는 고덕8초등·중학교가 예정돼 있다.교통 여건도 우수하다. 수서고속철도(SRT) 평택지제역과 수도권 전철 1호선(서정리역·평택지제역), 평택고덕IC를 통해 서울·수도권 접근이 용이하다.단지는 4베이 판상형 위주로 설계됐으며, 오픈발코니(해당 가구)를 적용해 개방감을 높였다. 남향 위주 배치로 채광과 통풍을 확보했고, 지상에 주차장을 두지 않았다. 피트니스 클럽, 실내골프연습장, 실내탁구장 등의 커뮤니티 시설이 들어선다.