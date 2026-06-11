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군민 아이디어로 지역 바꾼다…완주군 주민참여예산 공모

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완주 박윤근 기자

승인 : 2026. 06. 11. 11:01

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주민참여예산 98억원 규모…7월 15일까지 접수
완주군청 전경
완주군청 전경
전북 완주군이 주민 중심의 지방자치 실현을 위해 '2027년도 예산편성을 위한 주민참여예산 제안사업' 공모를 실시한다.

11일 완주군에 따르면 공모 접수는 오는 15일부터 7월 15일까지 한 달간 진행되며, 완주군민이라면 누구나 참여할 수 있다.

군은 올해 공모 사업 규모를 지난해와 동일한 98억원 수준으로 유지하는 한편, 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 생활 밀착형 편익사업의 비중을 늘려 실질적인 주민 혜택을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

공모 대상 사업은 '군 단위 정책사업'과 '읍면 단위 지역사업'으로 구분된다. 단, 유사·중복 사업, 공익성이 낮은 특혜성 사업, 법령으로 제한하는 사업 등은 제외된다.

사업 제안을 원하는 주민은 군 홈페이지, 읍면 행정복지센터 방문, 우편 등을 통해 신청할 수 있다. 접수된 제안은 타당성 검토와 주민참여예산위원회 심의를 거쳐 내년도 예산안에 최종 반영된다.

유희태 완주군수는 "완주군의 발전을 견인하고 주민 불편을 해소할 수 있는 창의적이고 실효성 있는 아이디어가 많이 발굴될 수 있도록 군민 여러분의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

한편, 완주군은 지난 2026년도 주민참여예산 사업 공모를 통해 접수된 1086건 중 821건(총 96억 3500만원)을 반영해 올해 사업을 활발히 추진 중이다.
박윤근 기자

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