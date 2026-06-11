볼보자동차코리아, 플래그십 전기차 ‘ES90’ 사전 계약 실시

판매 가격 7000만원대부터

최신 SPA2 아키텍처·SDV 전략 집약

사진자료3_ES90 0 플래그십 전기차 ES90 / 제공=볼보자동차코리아

볼보자동차코리아가 차세대 플래그십 전기차 ES90의 사전 계약을 전국 39개 공식 전시장을 통해 진행한다고 11일 밝혔다.ES90은 볼보자동차의 최신 SPA2 아키텍처와 SDV 전략을 기반으로 전동화 시대에 맞춰 세단의 전통적인 형식을 새롭게 해석했다. 국내에서는 최근 '스웨덴의 날' 행사에서 공개됐으며 넓고 안락한 실내 공간, 정숙한 주행 감각, 직관적인 사용자 경험 등이 특징이다.파워트레인은 다양한 라이프스타일과 주행 환경을 고려해 싱글 모터 익스텐디드 레인지, 트윈 모터, 트윈 모터 퍼포먼스등 총 3종으로 출시되며 800V 전기 시스템을 기반으로 1회 충전 시 최대 706㎞(WLTP 기준)까지 주행할 수 있다.특히 국내 판매 시작가의 경우 싱글 모터 익스텐디드 레인지 7000만원 초중반, 트윈 모터 7000만원 후반대의 합리적인 가격으로 책정했다. (환경친화적 자동차 세제 혜택 적용 예상 기준이며 확정 여부에 따라 변동될 수 있음)이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "ES90은 볼보자동차가 오랜 시간 축적해 온 안전 철학과 인간 중심의 가치와 최고의 기술력을 집약해 선보이는 플래그십 전기차"라며 "자세한 정보와 가격이 공개되는 7월 22일을 기다려 주시기 바란다"고 전했다.