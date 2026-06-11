닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업

현대제철, 모바일 포털 ‘H-HUB’ 오픈…고객 업무 디지털 전환

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260611010003952

글자크기

닫기

김유라 기자

승인 : 2026. 06. 11. 12:46

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

주문·출하 현황 실시간 확인
QR코드로 제품정보 제공
현대제철 모바일 고객 포털 시스템 메인화면 및 주문화면
현대제철 모바일 고객 포털 시스템 'H-HUB' 메인화면 및 주문화면./현대제철
현대제철이 모바일 고객 포털 시스템을 새롭게 선보이며 고객 접점을 확대하고 있다. 웹 기반으로 운영해 온 기존 고객 포털을 모바일로 확장해 고객 접근성과 업무 편의성을 높인 것이 핵심이다.

10일 현대제철은 고객 중심 디지털 혁신과 스마트워크 기반 강화를 위해 모바일 고객 포털 시스템 'H-HUB'를 지난 8일 오픈했다고 밝혔다.

H-HUB는 기존 고객 포털 시스템을 모바일 환경에 맞춰 고도화한 플랫폼이다. 기존 업무 중심 메뉴 체계를 제품 중심으로 재구성하고, 고객이 자주 사용하는 기능을 중심으로 최적화했다.

특히 모바일 전용 대시보드를 통해 고객이 메인 화면에서 주문·출하 현황과 클레임 진행 상황 등을 실시간으로 확인할 수 있도록 했다. 영업 활동이나 현장 업무 중에도 주요 정보를 모바일로 조회하고 실제 업무 처리까지 가능해져 사용자 편의성이 한층 높아졌다는 설명이다.

제품 정보 확인 기능도 강화됐다. 고객은 모바일에서 QR코드를 스캔해 제품 정보를 즉시 확인할 수 있으며, 담당자 조회와 연결도 가능하다. 이를 통해 장소와 시간의 제약 없이 업무를 수행할 수 있는 스마트워크 환경을 구축했다.

현대제철은 이를 통해 프로젝트 기간을 단축하고 기존 방식 대비 생산성과 품질을 높일 수 있었다고 설명했다. 향후 AI 기반 시스템 개발과 운영을 확대해 업무 효율성을 높이고 비용 절감에도 나설 계획이다.

현대제철 관계자는 "H-HUB는 현대제철이 추진하고 있는 DX 전환의 중요한 플랫폼으로, 고객 접점 서비스 강화를 목적으로 하고 있다"며 "향후 AI 기술을 접목한 지능형 고객 서비스를 제공해 고객사와 함께 스마트워크 기반을 구현해 나갈 것"이라고 말했다..
김유라 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기