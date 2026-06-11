박관열 광주시장 당선인, 민선 9기 시정 준비 착수

11일 광주시에 따르면 박 당선인은 전날 시청 인수위원회실에서 열린 인수위 출범식에서 정재형 위원장과 안기권 부위원장을 비롯해 총 15명의 위원을 위촉했다.
인수위는 15명의 인수위원뿐 아니라 시정 주요 분야에 대한 전문적인 자문과 정책 검토를 지원하기 위해 10명의 자문위원도 위촉·운영한다. 인수위는 다음달 20일까지 운영된다.
인수위는 직통시장분과, 직통복지교육분과, 직통경제문화분과, 직통교통안전분과, 직통도시환경분과 등 5개 분과 체계로 운영된다. 각 분과는 시정 전반에 대한 업무보고와 주요 현안 점검, 공약 이행 방안 검토 등을 수행하며 민선 9기 시정 운영 방향과 정책 과제를 구체화할 계획이다.
특히 교통과 도시개발, 교육·복지, 지역경제 활성화, 시민 안전 등 시민 생활과 밀접한 분야를 중심으로 현안을 점검하고 시민이 체감할 수 있는 정책 추진 기반 마련에 집중할 방침이다.
박 당선인은 "시민 여러분께서 보내주신 소중한 뜻을 시정에 충실히 반영하겠다"며 "직통인수위원회가 시정 현황과 주요 과제를 꼼꼼히 점검해 민선 9기 시정의 안정적인 출범을 준비하겠다"고 밝혔다.