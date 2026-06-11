박관열 광주시장 당선인, 민선 9기 시정 준비 착수

박관열 광주시장 당선인 민선 9기 직통인수위원회 출범 0 박관열 광주시장 당선인, 민선 9기 직통인수위원회 출범식을 갖고 기념촬영하고 있다./광주시

박관열 광주시장 당선인이 민선 9기 시장 직통인수위원회를 출범시키며 본격적인 시정 인수 준비에 착수했다.11일 광주시에 따르면 박 당선인은 전날 시청 인수위원회실에서 열린 인수위 출범식에서 정재형 위원장과 안기권 부위원장을 비롯해 총 15명의 위원을 위촉했다.인수위는 15명의 인수위원뿐 아니라 시정 주요 분야에 대한 전문적인 자문과 정책 검토를 지원하기 위해 10명의 자문위원도 위촉·운영한다. 인수위는 다음달 20일까지 운영된다.인수위는 직통시장분과, 직통복지교육분과, 직통경제문화분과, 직통교통안전분과, 직통도시환경분과 등 5개 분과 체계로 운영된다. 각 분과는 시정 전반에 대한 업무보고와 주요 현안 점검, 공약 이행 방안 검토 등을 수행하며 민선 9기 시정 운영 방향과 정책 과제를 구체화할 계획이다.특히 교통과 도시개발, 교육·복지, 지역경제 활성화, 시민 안전 등 시민 생활과 밀접한 분야를 중심으로 현안을 점검하고 시민이 체감할 수 있는 정책 추진 기반 마련에 집중할 방침이다.박 당선인은 "시민 여러분께서 보내주신 소중한 뜻을 시정에 충실히 반영하겠다"며 "직통인수위원회가 시정 현황과 주요 과제를 꼼꼼히 점검해 민선 9기 시정의 안정적인 출범을 준비하겠다"고 밝혔다.