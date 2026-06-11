성수석 이천시장 당선인, 민선 9기 출발 위한 인수작업 시동

성수석 이천시장 당선인 ㅓㄴ거대책위 해단식및 인수위원히 공식 출범 0 성수석 이천시장 당선인(앞줄 왼쪽 다섯번째)이 10일 선거사무소에서 열린 선거대책위 해단식에서 지자자들과 기념촬영하고 있다./이천시

성수석 이천시장 당선인이 민선 9기 시정을 위한 힘찬 출발을 했다.성 당선인은 11일 이천아트홀에서 민선 9기 이천시장직 인수위원회 출범식을 열고 본격적인 인수인계 작업에 돌입했다.이날 출범식에는 성 당선인을 비롯해 서학원 인수위원장, 임송만 부위원장, 정책 자문단 및 시 관계자 등이 참석해 민선 9기 시정 운영의 구체적인 밑그림을 그리기 위한 본격적인 활동을 시작했다.민선 9기 인수위원회는 정책 점검의 전문성을 높이기 위해 최형근 정책 자문위원장이 이끄는 '정책 자문단'을 별도로 구성하였으며, 3개 실무 분과를 통해 주요 시정 과제를 검토한다.행정, 복지, 교육 분과는 노광섭, 김은미, 한창환, 박정숙 위원, 산업, 경제, 환경 분과는 이영근, 김동식, 양영숙, 박요안나, 이수찬 위원, 도시, 주택, 문화 분과는 유재상, 서민정, 류정열, 김을림 위원을 위촉했다.앞서 성 당선인은 전날 열린 선거대책위원회 해단식에서 "이제는 이천의 미래를 위해 화합하고 협력하는 시대를 열어야 할 때"라며 "선거 후유증은 짧게 끝내고, 오직 시민만 바라보는 낮은 자세로 소통하는 시정을 펼치겠다"고 밝혔다.