농어촌공사 영광지사, 청년농·고령농 지원 농지은행사업 홍보 나서

영광 오일장 찾아 안내책자 홍보하고 현장 상담 진행

정수용 0 정수용 농어촌공사 영광지사장(가운데)이 11일 영광 오일장에서 직원과 함께 농지은행사업 홍보를 실시하고 있다. /농어촌공사 영광지사

한국농어촌공사 영광지사가 고령농업인의 안정적인 노후생활 지원과 청년농업인의 영농 기반 조성을 위한 농지은행사업 홍보에 나섰다.영광지사는 11일 영광 오일장에서 지역 농업인과 주민들을 대상으로 농지은행사업 홍보 활동을 펼치고 현장 상담을 진행했다고 밝혔다.이날 직원들은 오일장을 찾은 주민들에게 사업 안내 책자를 홍보하고 농지은행사업에 대한 현장 상담을 진행했다.농지은행사업은 △공사가 소유한 농지를 임대해주는 비축농지 임대사업 △농업인의 농지 마련을 지원하는 농지매매지원사업과 선임대·후매도 사업 △경제적 어려움에 빠진 농업인을 위한 경영회생지원 농지매입사업 △고령농업인에게 소유한 농지를 담보로 매달 연금을 지급하는 농지연금사업 등 농업인의 생애주기에 맞춘 대표적인 농정사업이다.특히 청년농업인을 대상으로, 초기 농지마련에 도움을 주는 비축농지 임대사업과 농지구매를 지원하는 농지매매지원사업, 선임대·후매도사업 등이 큰 호응을 얻고 있다.정수용 농어촌공사 영광지사장은 "젊은 농업인에게는 영농 기반 마련을 제공하고, 고령 농업인에게는 안정적인 노후를 지원하는 등 농업인의 생애주기에 맞춰 다양한 사업을 제공하고 있다"며 "앞으로도 현장 중심의 홍보와 상담을 통해 더 많은 농업인이 혜택을 받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.한편 영광지사는 올해 농지은행사업비 약 187억원을 확보해 현재까지 공공임대용농지매입사업 53억 7000만원, 농지매매지원사업 8억 6000만원 등 총 77억원을 집행했다.농지은행사업 관련 상담은 한국농어촌공사 영광지사에 방문 또는 유선연락을 통해 받을 수 있다.