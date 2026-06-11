李, 순방 중 SNS로 국내현안 대응…소방관 의혹엔 강경·소송비엔 법적 한계

이 대통령은 11일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 광주소방본부 여성 소방공무원 사망 사건 관련 보도를 공유하며 "아직도 이런 구태 공직자들이 있다니 참으로 개탄스럽다"고 밝혔다.
이 대통령이 공유한 보도에 따르면 지난해 10월 결혼을 앞둔 20대 여성 소방공무원이 숨졌다.
광주소방본부는 당시 고인이 남자친구와의 관계 문제로 어려움을 겪은 것으로 파악된다고 설명했지만, 유족 측은 고인이 직장 내 문제와 과도한 음주 중심 회식 문화로 큰 스트레스를 받아왔다고 주장하고 있다.
이에 이 대통령은 사망 원인과 감찰 요청 묵살 여부를 철저히 조사하라고 했다. 그는 "회식 음주 강요와 감찰 요청 묵살 의혹을 철저히 조사하라"고 했다.
그러면서 "다시는 이 나라에서 회식 음주 강요 같은 직장 내 악성 갑질이나 부정부패 은폐·묵살은 꿈도 꿀 수 없도록 하겠다"고 덧붙였다.
이 대통령은 조사 주체를 소방청이 아닌 국무조정실로 하라고 지시했다. 해당 조직 내부 조사를 배제해 객관성을 확보하겠다는 취지다.
이 대통령은 같은 날 집회 과정에서 국가를 상대로 소송을 제기했다가 패소한 노동자들에게 소송비용이 청구된 문제에도 입장을 냈다.
그는 관련 기사를 공유하며 "안타깝지만 어쩔 수 없다. 현재 법이 그렇다"고 밝혔다. 해당 사안은 비정규직 노동자와 시민 120여 명에게 약 3380만 원 규모의 소송비용 청구서가 발송된 내용이다.
이 대통령은 법원이 노동자 패소로 판결하면서 소송비용 부담을 명령했고, 판결이 확정된 만큼 정부가 이를 임의로 포기하기 어렵다고 설명했다. 현행법상 판결대로 소송비용을 청구하지 않으면 배임죄나 직무유기죄 문제가 생길 수 있다는 취지다.