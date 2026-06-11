경륜·경정, 국민 여가 활성화·공공 재원 확보 기여

지난해 수익금 547억원 전액 사회 환원

세금 3196억원 납부

화면 캡처 2026-06-11 154901 0 경륜이 열리는 광명스피돔(왼쪽)과 경정이 개최되는 미사경정장/ 국민체육진흥공단 제공

경륜·경정이 국민 여가 활성화에 공공 재원 확보에 힘을 보태고 있다.서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 지난해 경륜·경정 사업을 통해 발생한 수익금 547억원 전액을 사회에 환원했다고 최근 전했다.경륜경정총괄본부에 따르면 지난해 경륜·경정 사업을 통해 조성된 수익금은 547억원으로 전액 공익기금과 지방재정 지원 등에 사용됐다. 수익금은 국민체육진흥기금 271억원, 문화예술진흥기금 116억원, 청소년육성기금 93억원, 중소벤처기업창업 및 진흥기금 19억원, 지방재정 지원 48억원이 배분됐다.경륜·경정 사업을 통해 납부한 세금은 총 3196억원으로 집계됐다. 레저세가 1834억원으로 비중이 가장 컸다. 이어 교육세 694억원, 농어촌특별세 367억원 등의 순이었다. 각종 체육·문화 행사 지원, 지역사회 소외계층 지원사업에도 9억원이 별도로 기부됐다.경륜·경정은 단순한 레저를 넘어 수익금이 국민체육과 문화예술, 청소년 육성 등 다양한 공공 분야에 재투자되는 공익사업이라는 점에서 의미가 크다. 특히 지방재정과 각종 기금 조성에도 이바지하며 공공 재원 확보에 힘을 보태고 있다.경륜경정총괄본부 관계자는 "경륜·경정 수익금은 기금과 지방재정 등으로 전액 사회에 환원돼 공공의 이익을 위해 사용된다"며 "앞으로도 건전한 운영을 통해 국민 여가를 활성화하고 공공 기여를 확대할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 전했다.