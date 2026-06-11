[포토] 관악구, 나눔과 체험의 사회적경제장터 ‘꿈시장’ 개장

관악구 사회적경제장터 꿈시장 개장 0 11일 서울 관악구청 앞 광장에서 열린 나눔과 체험의 사회적경제장터 '꿈시장'을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. /정재훈 기자

관악구 사회적경제장터 꿈시장 개장2 0 11일 서울 관악구청 앞 광장에서 열린 나눔과 체험의 사회적경제장터 '꿈시장'을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. /정재훈 기자

관악구 사회적경제장터 꿈시장 개장5 0 11일 서울 관악구청 앞 광장에서 열린 나눔과 체험의 사회적경제장터 '꿈시장'을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. /정재훈 기자

관악구 사회적경제장터 꿈시장 개장4 0 11일 서울 관악구청 앞 광장에서 열린 나눔과 체험의 사회적경제장터 '꿈시장'을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. /정재훈 기자

관악구 사회적경제장터 꿈시장 개장1 0 11일 서울 관악구청 앞 광장에서 열린 나눔과 체험의 사회적경제장터 '꿈시장'을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. /정재훈 기자

관악구 사회적경제장터 꿈시장 개장7 0 11일 서울 관악구청 앞 광장에서 열린 나눔과 체험의 사회적경제장터 '꿈시장'을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. /정재훈 기자

관악구 사회적경제장터 꿈시장 개장6 0 11일 서울 관악구청 앞 광장에서 열린 나눔과 체험의 사회적경제장터 '꿈시장'을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. /정재훈 기자

관악구 사회적경제장터 꿈시장 개장3 0 11일 서울 관악구청 앞 광장에서 열린 나눔과 체험의 사회적경제장터 '꿈시장'을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. /정재훈 기자

11일 서울 관악구청 앞 광장에서 열린 나눔과 체험의 사회적경제장터 '꿈시장'을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. 관악구는 관내 취약계층에 일자리를 제공하는 등 지역사회에 공헌하는 사회적경제기업의 안정적인 판로를 확보하기 위해 이번 꿈시장을 마련했다. 2015년부터 시작해 82회째 맞는 꿈시장은 지난해까지 약 19억 원의 누적 매출을 기록하는 등 지역주민들에 뜨거운 호응을 얻고 있다.