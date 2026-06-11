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포스코, 현대차와 차세대 강판 개발 ‘맞손’… 전기차 효율 높인다

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김유라 기자

승인 : 2026. 06. 11. 16:08

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규소 함량 6.5%급 전기강판 개발
산·학·연 10개 기관 참여
"전기 에너지 시대 전환점"
포스코, 현대차와 차세대 전기강판 기술 개발 협력...전기차 에너지 효율 향상 목표 (1)
포스코와 산·학·연 기관 관계자들이 가 11일 포항산업과학연구원(RIST)에서 차세대 전기강판 기술개발 협력 킥오프 미팅을 개최하고 기념촬영을 하고 있다./포스코
포스코가 현대자동차 등 국내 산·학·연 기관과 손잡고 전기차 전비 향상을 위한 차세대 전기강판 기술 개발에 나선다. 고효율 모터의 핵심 소재인 규소 함량 6.5%급 전기강판 제조 기술을 확보하고 에너지 효율 개선 효과를 검증한다는 목표다.

11일 포스코는 포항산업과학연구원(RIST)에서 '규소 함량 6.5%급 광폭 전기강판 및 전기차 전비 향상형 코어·구동모터 제조기술 개발' 연구과제 킥오프 미팅을 열고 공동 연구개발에 착수했다고 밝혔다.

이번 과제는 산업통상부와 한국산업기술기획평가원이 지원하는 '자동차핵심부품용 특화 철강판재 기술개발 사업'의 일환이다. 포스코가 주관연구개발기관을 맡아 연구를 총괄하며, 현대자동차와 에스엘, 폴페어일렉트릭 등 완성차·부품 기업을 비롯해 RIST, 한국생산기술연구원, 한국자동차연구원, 울산대학교, 부경대학교, 한국금속재료연구조합 등 총 10개 기관이 참여한다.

핵심은 규소 함량 6.5%급 광폭 전기강판의 제조 기술 확보와 실증이다. 전기강판은 전기차 구동모터의 효율을 좌우하는 핵심 소재로, 규소 함량이 높을수록 고속 회전 과정에서 발생하는 전력 손실인 철손을 줄일 수 있다. 철손이 낮아지면 모터 효율이 높아지고, 이는 전기차 전비 개선으로 이어진다.

참여기관들은 이날 킥오프 미팅에 이어 다자간 업무협약을 체결하고, 소재 개발부터 코어 제작, 구동모터 제조와 실증까지 이어지는 전 과정에서 협력하기로 했다.

조명종 포스코 미래철강연구소장은 "이번 협력은 기업 간 협업을 넘어 철강과 미래 모빌리티 산업이 함께 전기에너지 시대를 여는 중요한 전환점"이라며 "에너지 효율을 높이는 고부가가치 첨단 소재·부품 기술 개발에 역량을 집중하고 산학연 시너지를 극대화하겠다"고 말했다.
김유라 기자

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