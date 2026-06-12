트럼프 “이란과 방금 훌륭한 합의”…이란 “최종결정 안내려”

0 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일 백악관 집무실에서 기자들에게 발언하고 있다. / 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 이란과의 종전 협상이 최종 문서 조율 단계에 이르렀으며, 이번 주말 유럽에서 서명식이 열릴 수도 있다고 밝혔다.



다만 이란 외무부는 아직 최종 결정을 내리지 않았다고 밝혀 실제 종전 양해각서(MOU) 체결 여부는 이란 측의 추가 입장을 지켜봐야 할 것으로 보인다.



트럼프 대통령은 이날 백악관에서 이란전과 무관한 포고문을 서명하는 행사를 주재하면서 "우리는 방금 이란과의 전쟁에 관한 훌륭한 합의(great settlement)를 했다"며 "문서 최종조율 단계만 남았다"고 말했다.



이어 "앞으로 며칠 내로 마무리될 것이며, 아마 유럽에서 서명식이 열릴 것"이라고 덧붙였다.



그는 서명식 시점을 "아마도 이번 주말"이라고 확인하면서 "나는 참석하지 못하겠지만 JD 밴스 부통령이 참석할 것"이라고 말했다.



트럼프 대통령은 자신의 80세 생일이기도 한 오는 14일 백악관 사우스론에서 열리는 이종격투기(UFC) 대회를 관전할 예정이다.



트럼프 대통령은 또한 "(종전 합의 문서에) 서명하는 즉시 호르무즈 해협이 개방될 것"이라며 "아마 토요일이 될 수도 있다"고 했다. 아울러 서명과 동시에 미국의 대이란 해상 봉쇄도 해제될 것이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 "가장 중요하게도 우리는 이란이 결코 핵무기를 보유하지 않기로 하는 합의를 했다"며 "이는 이(합의)를 끌어내기 위해 우리가 겪어야 했던 것의 궁극적 목적이었다. 따라서 이는 매우 큰 성과"라고 강조했다.



또 이란이 어떠한 방식이나 형태로도 핵무기를 구매하거나 개발하지 않을 것이라고 주장했다.



트럼프 대통령은 또 서명을 앞둔 양국 간 양해각서(MOU)에 대해 "약간 개념적(conceptual)"이라면서도 "매우 강력하고 세부적인 MOU"가 될 것이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 이란 최고 지도자도 이번 합의를 승인했느냐는 질문에 "내가 이해하기로는 그렇다"고 답했다.



또 이와 관련해 이스라엘, 카타르, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 바레인, 쿠웨이트 등 이란 주변 국가 정상들과 대화를 했으며, 튀르키예 대통령과도 대화할 예정이라고 전했다.



트럼프 대통령은 이번 MOU 체결 이후 최종 종전 합의까지의 시한 설정 여부에 대해선 "일이 꽤 빨리 진행될 것으로 본다"면서도 구체적인 데드라인을 제시하지는 않았다.



트럼프 대통령은 이란의 최대 석유터미널 하르그섬에 대한 미국의 점령 가능성에 대해서도 이란과의 종전 합의 가능성에 따라 현재로선 보류(off the table)된 상태라고 설명했다.



트럼프 대통령이 이날 오전 소셜미디어 트루스소셜에서 "머지않은 미래의 어떤 시점에 우리는 하르그섬과 다른 석유 인프라 거점을 점령할 것이며, 그들의 석유와 가스 시장의 모든 통제권을 장악할 것"이라고 밝혔지만, 이후 종전 협상이 진전을 보이면서 해당 구상은 현재로선 고려 대상에서 빼겠다는 것이다.



앞서 트럼프 대통령은 이날 오전 트루스소셜에 올린 글을 통해 9일과 10일에 이어 이날 밤에도 이란을 향해 더욱 강한 추가 공격을 할 것임을 예고했다.



하지만 오후에 올린 트루스소셜 게시글에서는 "이란과의 논의가 이란 최고 지도부까지 올라가 승인을 받았다는 사실에 근거해 나는 미국 대통령으로서 오늘 저녁 예정됐던 이란에 대한 공습과 폭격을 취소했다"고 밝히면서 이란과의 종전 협상에 큰 진전이 있음을 시사했다.



이날 트럼프 대통령의 백악관 집무실(오벌 오피스) 서명식 행사는 애초 언론에 비공개로 진행될 예정이었으나, 직전에 공개 행사로 전환됐다.



이는 이란과의 협상에 진전이 이뤄진 상황에서 그와 관련한 공개적인 언급을 하기 위해서인 것으로 풀이된다.



트럼프 대통령은 이번 상황은 과거 합의가 임박했다고 주장한 상황과 어떻게 다르냐는 취지의 질문에 미군의 공격으로 큰 타격을 입은 이란이 합의를 자신보다 더 원하기 때문이라고 답했다.



그러나 이란의 반응은 트럼프 대통령의 언급과는 '온도차'를 보였다.



에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 합의안 서명에 대해 아무것도 마무리되지 않았으며, 서명 시간과 장소에 관한 보도도 전부 '추측성'에 불과하다고 말했다고 이란 국영 IRNA 통신이 보도했다.



바가이 대변인은 또 합의안의 큰 부분이 마무리됐으나, 미국이 협상 중에 반복적으로 입장을 바꿨다고 덧붙였다.



한편 트럼프 대통령은 이란전으로 인한 비료 가격 급등으로 피해를 본 미국 농민들을 위해 "일정한 형태의 지원 방안을 검토 중"이라고도 밝혔다.

min22@yna.co.kr



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