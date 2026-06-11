거칠어지는 사퇴론… 당 대표 ‘수난시대’

민주 비공개 의총, 정청래 책임론 분출
국힘 소장파는 장동혁 사퇴 '공개 요구'
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국민의힘은 11일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 지도부 운영 방향에 대한 이견을 공개적으로 드러냈다. 친한(한동훈)계인 우재준 최고위원은 지도부 총사퇴와 조기 전당대회 개최를 요구하며 "선거 결과에 대한 평가와 책임을 회피해선 안 된다"고 말했다.
이에 조광한 최고위원은 "정치적으로 미숙한 철없는 소리"라고 반박했고, 김민수 최고위원도 "당이 아니라 개인의 계파를 위해 뛰려는 것 아니냐"고 맞섰다. 김재원·신동욱 최고위원은 별도의 의견을 내지 않은 채 투표용지 부족 사태와 관련한 중앙선거관리위원회 소청 제기와 진상 규명 필요성을 강조하며 장 대표의 기조에 힘을 실었다.
특히 최고위원회의 직후 국민의힘 소신파 모임인 '대안과 미래'는 기자회견을 열고 장 대표의 사퇴를 요구했다. 이들은 장 대표가 투표용지 부족 사태와 관련한 시민들의 문제 제기를 부정선거 논란과 연결하며 선거 패배 책임을 회피하고 있다고 비판했다.
민주당에서도 지도부 책임론이 제기됐다. 이날 비공개 의원총회에서는 일부 의원들이 1시간 넘게 정 대표의 사퇴를 요구하며 지방선거 패배 책임을 묻고 지도부를 비판한 것으로 전해졌다.
장철민 의원은 "정 대표가 오늘 최고위원회의에서 통합을 말씀하셨는데, 우리가 진정으로 통합하고 당력을 결집하려면, 오늘이라도 사퇴해야 한다"며 "정 대표뿐만이 아니라 전당대회 선거 관리의 책임을 갖고 있는 사람들 모두 마찬가지"라고 말했다.
임미애 의원도 "여러 갈등 상황이 있었는데 당에서 관리를 제대로 하지 못했다"며 정 대표가 연임에 도전할 경우 전당대회 공정성 확보를 위해 대표직에서 물러나야 한다는 주장을 낸 것으로 알려졌다.
의원총회에서는 경선 관리 부실과 공천 시스템 문제를 지적하는 불만도 잇따랐다. 서울시장 선거 패배 원인에 대한 분석이 부족했다는 지적과 함께 지방선거 과정에서 발생한 각종 경선 잡음을 둘러싼 문제 제기도 이어졌다. 신정훈 의원은 "경선 관리가 너무 불친절하고 불투명했다"고 비판했고, 최민희 의원은 "서울시 공보물에 대통령 사진이 없는 게 전략이었느냐"고 지적한 것으로 알려졌다.
다만 민주당 지도부는 정 대표 사퇴 문제가 공식 의제로 다뤄진 것은 아니라는 입장이다. 이주희 원내대변인은 의원총회 이후 기자들과 만나 "차기 전당대회를 위해 정 대표가 미리 사퇴해야 한다는 의견이 의원총회에서 나오기도 했다"면서도 "공식적인 논의는 아니었고 당 대표 개인의 자유"라고 말했다.