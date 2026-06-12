네이버, 삼성전자 감사 페스티벌 동참…풍성한 혜택 선사

[이미지] 삼성전자 감사 페스티벌을 네이버쇼핑에서! ... 온누리상품권 환급에 더해 네이버 전용 혜택까지 쏜다 0 네이버가 삼성전자의 감사 페스티벌을 함께 한다./네이버

네이버는 삼성전자가 진행하는 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'에 함께한다고 12일 밝혔다.이번 페스티벌은 삼성전자가 그간의 성과에 대해 국민들에게 감사를 전하고 지역 소상공인과의 상생을 이어가기 위해 기획한 행사로, 네이버플러스 스토어에서도 함께 진행된다. 오는 7월 5일까지 네이버플러스 스토어에서 삼성전자 공식 제품을 구매하면, 결제 금액의 20%를 '디지털 온누리상품권'으로 환급받을 수 있다.네이버플러스 스토어에서는 비스포크 무풍 클래식 에어컨, 비스포크 AI콤보 세탁기, 비스포크 AI 키친핏 냉장고 등 대형가전부터 갤럭시 탭 S11, 갤럭시 Z 플립7, 갤럭시 워치8, 갤럭시 버즈4 프로 등 모바일 기기에 이르기까지 삼성전자의 다양한 제품 라인업을 만나볼 수 있다. 또한 네이버플러스 스토어 앱에서는 앱 전용 10% 할인 쿠폰(일부 상품의 경우 적용 제외) 선착순으로 지급한다. 특히 가전의 경우, 네이버 '희망일배송'을 통해 원하는 날짜에 상품을 배송받을 수 있다.삼성전자가 제공하는 온누리상품권은 네이버플러스 스토어에서 제품을 구매한 이후 9월 30일까지 삼성닷컴에서 직접 신청하면 된다. 데이코, 하만 브랜드의 제품, 액세서리류, 중고 및 해외직구 등 일부 제품은 대상에서 제외된다.특히 네이버에서는 보다 많은 이용자들이 체감도 높은 쇼핑 혜택을 누릴 수 있도록, 삼성전자의 온누리상품권 환급에 더해 네이버 전용 혜택을 풍성하게 준비했다.먼저 쇼핑라이브에서 온라인쇼핑의 즐거움을 더해 이번 감사 페스티벌의 흥행에 힘을 보탠다. 네이버는 일부 쇼핑라이브를 통해 행사 참여 제품을 구매하는 이용자에게 네이버페이 포인트 1% 추가 적립 혜택을 제공하며, 6월 11일 오전 월드컵을 기념해 전 축구선수 안정환, 김남일 선수가 직접 쇼핑라이브에 출격해, 이용자들에게 보는 재미는 물론 쇼핑의 재미도 더했다.단골 이용자의 알뜰한 쇼핑을 돕는 '네이버플러스 멤버십'도 시너지를 더한다. 네이버플러스 멤버십 회원이라면 최대 5%의 네이버페이 포인트 적립 혜택은 물론, 결제 카드사에 따라 즉시 할인 혜택까지 추가로 누릴 수 있다.윤소영 네이버 쇼핑사업 리더는 "삼성전자의 감사 페스티벌에 쇼핑라이브와 N배송, 네이버플러스 멤버십 등 네이버플러스 스토어만의 경쟁력을 더해 시너지가 기대된다"며 "알찬 혜택이 모인 이번 페스티벌을 통해 보다 많은 네이버플러스 스토어 이용자들이 만족스러운 쇼핑을 경험하시길 바란다"고 밝혔다.