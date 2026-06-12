대한항공, 마일리지로 도심 숲 조성…아시아나와 식림 행사

'그린 스카이패스' 프로젝트

문래근린공원 개선 사업 참여

[대한항공] 그린 스카이패스 프로젝트 2 0 대한항공과 아시아나항공 임직원들이 지난 11일 오후 서울 영등포구 문래근린공원에서 '그린 스카이패스(GREEN SKYPASS) 프로젝트' 식림 행사를 실시하고 있다./대한항공

대한항공이 고객 마일리지 사용과 연계한 도심 숲 조성에 나섰다.12일 대한항공은 지난 11일 서울 영등포구 문래근린공원에서 '그린 스카이패스(GREEN SKYPASS) 프로젝트' 식림 행사를 진행했다고 밝혔다.이번 행사는 대한항공이 영등포구청, 사단법인 생명의숲과 함께 추진하는 도심 숲 조성 사업의 일환으로 마련됐다. 행사에는 대한항공과 아시아나항공 임직원이 함께 참여해 나무 심기와 환경 정화 활동을 진행했다. 양사 임직원들은 ESG 사회공헌 활동을 함께하며 소통과 협력을 강화하고, 통합을 앞둔 양사의 화학적 결합을 다지는 시간을 가졌다.그린 스카이패스 프로젝트는 고객의 마일리지 사용을 환경 개선 활동으로 연결하는 대한항공의 ESG 프로그램이다. 고객이 마일리지를 사용해 국제선·국내선 보너스 항공권을 구매하거나 마일리지 몰 내 KE 디자인스토어에서 대한항공 로고 상품을 구매하면, 대한항공은 이용 건수에 따라 기금을 조성해 친환경 사업에 활용한다.대한항공은 이번 프로젝트를 통해 조성된 기금을 바탕으로 영등포구의 노후 공원 개선 사업에 참여했다. 문래근린공원은 기존 대형 수목을 보존하면서 녹지 면적을 넓혀 도심 속 숲 공원으로 재정비된다. 공원은 이달 말 준공을 앞두고 있다.앞서 대한항공은 2022년 1차 그린 스카이패스 프로젝트를 통해 서울 양천구 오목공원에 '스카이패스 숲'을 조성한 바 있다. 당시에도 스카이패스 회원들의 마일리지 사용으로 기금이 조성됐으며, 대한항공 임직원들이 직접 식림 활동에 참여해 사업의 의미를 더했다.대한항공 관계자는 "그린 스카이패스 프로젝트는 고객의 마일리지 사용이 환경 보호와 사회적 가치 창출로 이어지는 의미 있는 ESG 활동"이라며 "앞으로도 고객과 지역사회가 함께 참여하는 지속 가능한 친환경 행보를 이어 나가겠다"고 말했다.