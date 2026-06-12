전자고지, 이제 AI로 보낸다…수원시, 지능형 모바일 서비스 체계 구축

수 0 수원시가 11일 시청에서 개최한 인공지능(AI) 기반 맞춤형 모바일 전자고지 고도화 용역 착수보고회 모습. /수원시

수원특례시가 인공지능(AI) 기술에 기반을 둔 지능형 모바일 전자고지 서비스 체계를 구축한다.12일 수원시에 따르면 AI 기반 맞춤형 모바일 전자고지 고도화 사업은 시민들의 전자고지 이용 패턴을 분석해 납부자가 고지 내용을 더 잘 확인할 수 있도록 개인별로 열람 가능성이 높은 시간대와 카카오톡·네이버 등 적합한 안내 수단을 추천하는 서비스를 구축하는 것이다.전자고지 발송부터 열람·납부까지 모든 과정을 한눈에 확인할 수 있는 통합 관리 체계를 마련하는 것이 핵심이다. 이용자 특성에 따라 최적의 전자고지 채널과 발송 시점을 추천하고, 전자고지를 열람하지 않았거나 열람 후 납부하지 않은 대상자에게는 단계별로 재발송을 해 전자고지의 도달률과 효과를 높일 계획이다.또 디지털 취약계층을 위한 큰 글씨 전자고지와 모바일 음성 전자고지를 확대하고, 기존 카카오톡 중심의 전자고지 서비스를 네이버까지 확대해 시민의 선택권과 접근성을 강화한다.앞서 2024년 11월부터 모바일 전자고지 서비스를 본격적으로 운영한 수원시는 현재 68개 부서에서 33종의 고지·안내 서비스를 제공하고 있다. 모바일 전자고지 서비스로 시민들은 편리하게 고지를 확인할 수 있고, 종이 고지서 제작 비용과 우편 발송 비용을 감축해 행정 효율화에도 도움이 되고 있다.주정차 위반 과태료 안내 분야는 지난해 8월부터 올해 5월까지 모바일 전자고지를 운영한 결과, 기존 등기우편 발송 방식과 비교해 3억 9000여만 원의 발송 비용을 절감했다. 비용 절감률은 36.7%에 달했다.수원시는 모바일 전자고지를 운영하며 축적한 데이터와 운영 경험을 바탕으로 인공지능(AI) 기술을 접목한 시민 맞춤형 전자고지 서비스를 구현할 계획이다. 전자고지의 도달률과 열람률을 높이고 시민에게 더 편리한 납부 환경을 제공하는 한편, 행정비용 절감과 세입 행정 효율화에도 이바지할 것으로 기대하고 있다.이원구 시 경제정책국장은 "이번 사업은 단순한 시스템 개선을 넘어 AI를 활용한 시민 맞춤형 행정서비스로 발전하는 중요한 전환점"이라며 "데이터 기반의 지능형 전자고지 체계를 구축해 시민이 체감할 수 있는 디지털 행정 혁신을 실현하겠다"고 말했다.