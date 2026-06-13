국힘 “선관위 해체만이 답…무능·무책임·무모함 그 자체”

장동혁 대표, 최고위 모두발언<YONHAP NO-2990> 0 국민의힘 장동혁 대표가 지난 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. /연합

국민의힘은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 중앙선거관리위원회의 총체적인 선거 관리 부실에 대해 강하게 비판했다. 진상 규명을 위해서는 국정조사와 특검을 동시에 추진해야 한다는 입장이다.장동혁 대표는 13일 자신의 페이스북에 "선관위는 해체만이 답이다. 무능과 무책임, 무감각과 무모함 그 자체"라고 밝혔다.장 대표는 "'부정선거 음모론'으로 입틀막 할 수 있는 단계는 이미 한참 지났다"며 "시민들의 분노가 계속 커지고 있다. 그 누구도, 그 어떤 겁박으로도, 막을 수 없다"고 했다. 이어 "재선거, 특검, 선거제도 개혁, 선관위 개혁이 답이다. 하나도 빼놓을 수 없다. 타협은 없다"며 "그 모든 것이 국회가 나서서 해결해야 할 일이다. 여야 모두 '올공'에 올인해야 할 때"라고 했다.장 대표는 정청래 더불어민주당 대표와 김민석 국무총리를 향해 재선거와 특검 등을 논의하기 위한 회동을 요청하기도 했다.그는 페이스북에 "김민석 총리, 선관위 해체까지 주장했다. 정청래 대표, 특검에 동의한다고 했다"며 "오늘이라도 만나서 재선거와 특검을 논의하자. 형식이 무엇이든 상관없다. 3자 회동도 좋다"고 했다. 또 "이번에도 다수 의석으로 막을 수 있다고 믿는다면 큰 오산이다. 올림픽공원에 가서 시민들의 함성을 들어보라. 이미 잠실을 넘어 전국에서 민심이 들끓고 있다"며 "시민의 분노를 외면한 대가는 단 하나, 정권의 몰락뿐"이라고 했다.최수진 원내수석대변인은 이날 논평을 내고 "고양이에게 생선을 맡기는 식의 '셀프 조사'로는 선관위의 썩은 뿌리를 도려낼 수 없다"고 말했다.최 원내수석대변인은 "국민의힘은 여야가 동등하게 참여하는 국정조사 특위를 구성해 행정 부실을 샅샅이 파헤치고, 동시에 특검을 수용해 위법 행위를 철저히 규명하는 투트랙 개혁을 요구한다"고 했다. 그러면서 "국정조사 결과를 보고 특검을 하자는 민주당의 시간 끌기 주장은 침몰해 가는 선관위의 부패를 방치하겠다는 눈속임일 뿐"이라고 덧붙였다.박성훈 수석대변인은 논평에서 "선관위는 이미 자체적인 정화 능력과 존재 이유를 완전히 상실했다"며 "인적 쇄신과 같은 미봉책으로는 부족하다. 조직의 껍데기만 남기고 완전히 뜯어고치는 해체 수준의 전면 개혁만이 유일한 해결책"이라고 지적했다.