NH농협생명, 생보협회와 ‘양파 소비촉진 캠페인’…출근 시민에 양파 전달

출근길 시민에 양파 꾸러미 2000개 나눠

양파 구매를 위한 기부금도 전달…취약계층 지원

clip20260614101437 0 지난 12일 서울 시청역에서 박병희 NH농협생명 대표이사(왼쪽)와 김철주 생명보험협회장(오른쪽)이 출근길 시민들을 대상으로 양파 꾸러미를 나누고 있다. /NH농협생명

NH농협생명은 생명보험협회와 함께 양파 가격 하락으로 어려움을 겪고 있는 농가를 돕기 위해 최근 '양파 소비촉진 캠페인'을 실시했다고 14일 밝혔다.지난 5월 기준 가락시장 양파 도매가격(kg당 570원)이 전년 동기(812원) 대비 약 30% 하락하자 NH농협생명은 생보협회와 함께 양파 소비촉진 캠페인을 마련했다.양 기관은 지난 12일 서울 시청역과 서대문역 일대에서 출근길 시민들을 대상으로 양파 원물과 가공품으로 구성된 양파 꾸러미 2000개를 나눴다. 이날 행사에는 박병희 NH농협생명 대표이사와 김철주 생보협회장을 비롯한 관계자들이 참석해 시민들과 직접 소통하며 양파 소비 확대 동참을 당부했다.시민들은 출근길에 제공된 양파 꾸러미를 받아보며 행사 취지에 관심을 보였다. 일부 시민들은 발걸음을 멈추고 캠페인 내용을 살펴보는 등 양파 소비촉진 활동에 호응하기도 했다.출근길 캠페인에 이어 NH농협생명은 서울특별시사회복지협의회에 양파 구매를 위한 기부금을 전달했다. 해당 기부금으로 마련된 양파 30톤은 지역 내 복지시설과 취약계층 지원에 활용될 예정이다.박병희 NH농협생명 대표이사는 "이번 캠페인이 양파 소비 확대와 농가 지원에 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 생명보험협회와 함께 우리 농산물 소비 활성화와 농업·농촌 지원을 위한 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.