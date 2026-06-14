닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

보도자료

NH농협생명, 생보협회와 ‘양파 소비촉진 캠페인’…출근 시민에 양파 전달

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260614010004539

글자크기

닫기

정채현 기자

승인 : 2026. 06. 14. 10:18

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

출근길 시민에 양파 꾸러미 2000개 나눠
양파 구매를 위한 기부금도 전달…취약계층 지원
clip20260614101437
지난 12일 서울 시청역에서 박병희 NH농협생명 대표이사(왼쪽)와 김철주 생명보험협회장(오른쪽)이 출근길 시민들을 대상으로 양파 꾸러미를 나누고 있다. /NH농협생명
NH농협생명은 생명보험협회와 함께 양파 가격 하락으로 어려움을 겪고 있는 농가를 돕기 위해 최근 '양파 소비촉진 캠페인'을 실시했다고 14일 밝혔다.

지난 5월 기준 가락시장 양파 도매가격(kg당 570원)이 전년 동기(812원) 대비 약 30% 하락하자 NH농협생명은 생보협회와 함께 양파 소비촉진 캠페인을 마련했다.

양 기관은 지난 12일 서울 시청역과 서대문역 일대에서 출근길 시민들을 대상으로 양파 원물과 가공품으로 구성된 양파 꾸러미 2000개를 나눴다. 이날 행사에는 박병희 NH농협생명 대표이사와 김철주 생보협회장을 비롯한 관계자들이 참석해 시민들과 직접 소통하며 양파 소비 확대 동참을 당부했다.

시민들은 출근길에 제공된 양파 꾸러미를 받아보며 행사 취지에 관심을 보였다. 일부 시민들은 발걸음을 멈추고 캠페인 내용을 살펴보는 등 양파 소비촉진 활동에 호응하기도 했다.

출근길 캠페인에 이어 NH농협생명은 서울특별시사회복지협의회에 양파 구매를 위한 기부금을 전달했다. 해당 기부금으로 마련된 양파 30톤은 지역 내 복지시설과 취약계층 지원에 활용될 예정이다.

박병희 NH농협생명 대표이사는 "이번 캠페인이 양파 소비 확대와 농가 지원에 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 생명보험협회와 함께 우리 농산물 소비 활성화와 농업·농촌 지원을 위한 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.


정채현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기