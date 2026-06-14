삼성물산, 6500억원 규모 방배신삼호 재건축 시공사로 선정

1 0 래미안 르페리움 조감도.

삼성물산 건설부문(이하 삼성물산)이 서울 서초구 방배신삼호 아파트 재건축 사업의 시공권을 확보했다.삼성물산은 방배신삼호 재건축 조합이 지난 13일 열린 총회에서 시공사로 최종 선정했다고 14일 밝혔다. 조합이 지난 1월 삼성물산을 우선협상대상자로 선정한 것을 고려하면 약 5개월 만이다.방배신삼호 재건축은 서초구 방배동 725번지 일대 4만4106㎡ 부지에 지하 5층~지상 41층, 8개 동 규모로 공동주택 928가구와 근린생활시설 등을 조성하는 사업이다. 공사비는 약 6538억원이다.사업지는 사평대로와 서초대로를 통해 강남권 전역으로 이동할 수 있는 입지다. 서래초, 반포초, 세화고 등과 가깝다. 반포천, 서리풀공원 등 자연 인프라도 갖췄다.삼성물산은 단지명으로 '래미안 르페리움'을 제안했다. 프랑스어로 랜드마크를 뜻하는 '르페르'와 권위를 의미하는 라틴어 '임페리움'을 결합해 만들었다.재건축 단지에는 월계관과 왕관을 모티브로 한 외관 디자인, 한강과 남산타워까지 조망할 수 있는 최고 41층 높이에 스카이 커뮤니티를 조성한다.기존 정비계획안의 동 배치를 개선해 약 7603㎡(2300평) 규모의 중앙광장을 조성하고, 피트니스와 골프클럽, 수영장 등을 포함한 55개 커뮤니티 프로그램을 도입할 계획이다.특허 기술을 적용한 최신 1등급 바닥구조와 국가 주요 기반시설에 적용되는 내진 특등급 수준 설계도 반영해 안전성과 주거 품질을 높였다.임철진 삼성물산 주택영업본부장은 "조합원들의 신뢰를 바탕으로 수주한 만큼 모든 역량을 집중해 기대에 부응하겠다"며 "원조 부촌의 위상에 걸맞은 상징성과 미래 가치를 극대화해 일대를 대표하는 랜드마크 단지로 조성하겠다"고 말했다.