성평등부, 청소년종합실태조사 실시…생활·의식 변화 진단

전국 5000가구 대상…8월 21일까지 방문 면접조사

AI·디지털 활용 실태 첫 반영…청소년정책기본계획 활용

20260611132151973_2QYFQQ92 0 원민경 성평등부 장관이 지난 11일 정부서울청사에서 열린 국민주권정부 출범 1주년 계기 출입기자단 간담회에서 모두발언을 하고 있다/김보영 기자

정부가 청소년 의식·태도·생활 실태를 체계적으로 파악해 청소년정책 수립의 기초자료로 활용하기 위한 '2026년 청소년종합실태조사'를 실시한다.성평등가족부는 오는 15일부터 8월21일까지 '2026년 청소년 종합실태조사'를 실시한다고 14일 밝혔다. 이번 청소년종합실태조사는 '청소년기본법'에 따라 3년마다 실시하는 국가승인통계다. 이는 2011년 1차 조사 이후 3년 주기로 진행되는 여섯 번째 조사다.조사는 표본으로 선정된 전국 5000 가구 대상으로 전문조사원이 직접 방문해 진행되며 주양육자 1인과 가구 내 9세부터 24세까지 청소년 전원을 면접하는 방식으로 진행된다. 조사원은 가구 방문 시 신분을 확인할 수 있는 조사원증을 반드시 패용하며 대상 가구는 조사 협조 공문과 함께 이를 통해 조사원의 신원을 확인할 수 있다.성평등부는 이번 조사에서 기존의 조사 체계를 유지하면서도 인공지능(AI)과 디지털 환경 변화에 따른 청소년 특성을 파악하기 위한 신규 문항을 도입했다. 이와 함께 AI 활용 일상화에 따라 청소년의 AI·디지털 기술에 대한 자기효능감, 디지털 수용 태도 등을 조사해 변화하는 사회환경에 대한 청소년의 적응 양상을 분석할 계획이다.이를 통해 디지털 전환 시대를 살아가는 청소년의 역량과 인식을 보다 입체적으로 파악하고 미래 사회에 필요한 정책 과제를 발굴하는 데 이번 조사 결과를 활용한다는 구상이다. 조사 결과는 연령대(9~12세, 13~18세, 19~24세등 연령대별로 세분화해 분석하고 청소년 응답을 연계해 청소년 성장·발달에 영향을 미치는 요인을 함께 살펴본 뒤 내년 상반기 발표할 예정이다.한편 성평등부는 이번 결과를 디지털 전환, 인구구조 변화, 청소년의 삶의 방식 변화 등 새로운 정책 환경을 반영한 실효성 있는 청소년정책 마련에 활용할 방침이다.윤세진 성평등부 청소년정책관은 "청소년종합실태조사는 대한민국 청소년들이 더 행복하고 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 돕는 정책 나침반 역할을 해왔다"며 "조사된 모든 내용은 '통계법' 제33조에 따라 비밀이 엄격히 보장되므로 표본으로 선정된 가구와 청소년들의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 당부했다.