“실무 경험 쌓고 학점도 받는다”…‘서울영커리언스’ 가을학기 75명 모집

15일부터 3주간 '청년몽땅정보통'서 신청

대학생에 9~12월 실무경험 제공

붙임 포스터 0 '서울영커리언스 인턴십' 가을학기 참여자 모집 포스터 /서울시

대학생이 현장에서 실무 경험을 쌓고 학점까지 인정받을 수 있는 '서울영커리언스 인턴십'이 올해 마지막 참가자 모집에 나선다.서울시는 대학생이 실무 경험을 쌓을 수 있도록 지원하는 '서울영커리언스 인턴십' 가을학기 참여자를 오는 15일 오전 10시부터 3주간 모집한다고 14일 밝혔다.서울영커리언스 인턴십은 대학생의 진로 탐색과 경력개발을 지원하는 5단계 커리어 지원 정책 중 3·4단계로, 수료한 학생에게 최대 18학점을 인정한다.이번 가을학기 인턴은 75명으로, 서울주택도시개발공사(SH)와 서울시 여성가족재단 등 공공기관을 포함한 15개 사업장에서 일하게 된다. 참여 청년은 사업장과 직접 근로계약을 맺고 9~12월 주 5일 40시간 근무한다. 급여는 올해 최저임금 기준으로 지급되며 4대 보험 가입이 보장된다.지원 대상은 서울영커리언스 인턴십에 참여하는 37개 대학 재학생(19~39세)이다. 선발은 서류심사와 면접심사로 이뤄진다. 면접은 블라인드 방식의 대면 면접으로, 각 심사에는 기업별 채용 담당자가 참여한다.김철희 시 미래청년기획관은 "서울영커리언스를 진로탐색부터 경력 설계까지 이어지는 단계별 커리어 지원체계로 내실 있게 운영해 청년들이 학교에서 사회로의 전환을 안정적으로 준비할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.