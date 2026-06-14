닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 메트로

“실무 경험 쌓고 학점도 받는다”…‘서울영커리언스’ 가을학기 75명 모집

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260614010004636

글자크기

닫기

박아람 기자

승인 : 2026. 06. 14. 14:47

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

15일부터 3주간 '청년몽땅정보통'서 신청
대학생에 9~12월 실무경험 제공
붙임 포스터
'서울영커리언스 인턴십' 가을학기 참여자 모집 포스터 /서울시
대학생이 현장에서 실무 경험을 쌓고 학점까지 인정받을 수 있는 '서울영커리언스 인턴십'이 올해 마지막 참가자 모집에 나선다.

서울시는 대학생이 실무 경험을 쌓을 수 있도록 지원하는 '서울영커리언스 인턴십' 가을학기 참여자를 오는 15일 오전 10시부터 3주간 모집한다고 14일 밝혔다.

서울영커리언스 인턴십은 대학생의 진로 탐색과 경력개발을 지원하는 5단계 커리어 지원 정책 중 3·4단계로, 수료한 학생에게 최대 18학점을 인정한다.

이번 가을학기 인턴은 75명으로, 서울주택도시개발공사(SH)와 서울시 여성가족재단 등 공공기관을 포함한 15개 사업장에서 일하게 된다. 참여 청년은 사업장과 직접 근로계약을 맺고 9~12월 주 5일 40시간 근무한다. 급여는 올해 최저임금 기준으로 지급되며 4대 보험 가입이 보장된다.

지원 대상은 서울영커리언스 인턴십에 참여하는 37개 대학 재학생(19~39세)이다. 선발은 서류심사와 면접심사로 이뤄진다. 면접은 블라인드 방식의 대면 면접으로, 각 심사에는 기업별 채용 담당자가 참여한다.

김철희 시 미래청년기획관은 "서울영커리언스를 진로탐색부터 경력 설계까지 이어지는 단계별 커리어 지원체계로 내실 있게 운영해 청년들이 학교에서 사회로의 전환을 안정적으로 준비할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

박아람 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기