행안부 ‘안전디딤돌’ 앱 개편…재난문자·대피소 정보 한눈에

지역 재난문자 첫 화면에 표시…위치 기반 서비스 보강

재난·안전 관련 시설 정보…16종→43종 확대

화면 캡처 2026-06-14 142039 0 '안전디딤돌'앱 개편 사항/행정안전부

행정안전부가 국민 누구나 재난 대응에 필요한 정보를 스마트폰으로 쉽고 편리하게 확인할 수 있도록 재난·안전정보 제공 앱인 '안전디딤돌' 애플리케이션을 개편했다고 14일 밝혔다.안전디딤돌은 내국인을 대상으로 재난문자, 행동요령, 대피소 등 각종 재난·안전정보를 제공하는 앱이다. 이번 개편을 통해 이용자의 현재 위치를 자동으로 인식해 해당 지역에 발송된 재난문자를 앱의 첫 화면에서 볼 수 있다.이에 따라 앱 실행 즉시 현재 머무는 지역의 재난 상황을 바로 파악하고, 재난 대응에 필요한 정보를 신속하게 확인할 수 있다. 또한 대피소 등 재난·안전 관련 시설 정보 16종에서 43종으로 확대하고 지도 기반 위치 확인 기능과 길 안내 기능도 새롭게 추가했다.이용자는 주변 대피소 등 재난 관련 시설 위치를 지도에서 확인하고, 해당 시설까지 이동 경로도 안내받을 수 있다. 아울러 국내에 체류하는 외국인을 위한 이머전시레디앱도 함께 개편된다.이머전시레디앱은 외국인을 대상으로 재난문자와 행동요령, 대사관 정보 등을 제공하는 앱이다. 한국어에 익숙하지 않은 외국인도 국내에서 발생하는 재난정보를 쉽게 받아보고 재난 상황에 신속히 대응할 수 있을 것으로 기대된다.박형배 행안부 안전예방정책실장은 "이번 개편을 통해 국내 거주하는 국민과 외국민 모두에게 재난 상황에서 필요한 정보를 신속·정확하게 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.