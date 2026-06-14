[포토] 세계 커피 한자리에 ‘경춘선 공릉숲길 커피축제’

경춘선 공릉숲길 커피축제 0 14일 서울 노원구 공릉역 경춘선 공릉숲길 일대에서 열린 '제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제'를 찾은 외국인 관광객들이 에티오피아 커피 시음을 하고 있다. /정재훈 기자

경춘선 공릉숲길 커피축제5 0 14일 서울 노원구 공릉역 경춘선 공릉숲길 일대에서 열린 '제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제'를 찾은 시민들이 커피문화를 체험하고 있다. /정재훈 기자

경춘선 공릉숲길 커피축제 0 14일 서울 노원구 공릉역 경춘선 공릉숲길 일대에서 열린 '제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제'를 찾은 시민들이 축제를 즐기고 있다. /정재훈 기자

경춘선 공릉숲길 커피축제4 0 14일 서울 노원구 공릉역 경춘선 공릉숲길 일대에서 열린 '제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제'를 찾은 시민들이 커피문화를 체험하고 있다. /정재훈 기자

경춘선 공릉숲길 커피축제 0 14일 서울 노원구 공릉역 경춘선 공릉숲길 일대에서 열린 '제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제'를 찾은 시민들이 커피문화를 체험하고 있다. /정재훈 기자

14일 서울 노원구 공릉역 경춘선 공릉숲길 일대에서 열린 '제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제'를 찾은 시민들이 커피문화를 체험하고 있다. 노원구 커피축제는 공릉동 지역의 자생적 커피 문화를 바탕으로 2023년 처음 시작돼 지역 상권과 세계 커피문화를 동시에 경험할 수 있는 구성으로 지역주민과 외부 관광객들에 큰 호응을 얻고 있다. 케냐, 과테말라, 엘살바도르 등 20여 개 커피 원두 생산국이 참여해 산지의 원두를 시음할 수 있으며, 고유한 커피문화도 체험할 수 있다.