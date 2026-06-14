“주식으로 돈 벌고 집 샀다”…4개월간 3.7조원 주택시장에 유입

1 0 지난 6알 서울의 한 공인중개사에 붙어 있는 매물./사진=연합

올해 들어 주식·채권을 처분해 마련한 자금 3조7000억원이 주택 매입 용도로 유입됐다. 이 중 약 65%인 2조4000억원은 이른바 서울 강남3구(강남·서초·송파구) 주택 매입에 집중됐다.14일 국회 국토교통위원회 소속 김종양 국민의힘 의원실이 국토교통부로부터 제출받은 자금조달계획서 집계에 따르면 올해 1~4월 주식·채권 매각대금 3조7254억9400만원이 주택 매입 자금으로 활용됐다.주택 취득 자금조달계획서는 주택을 매입할 때 구입 자금의 출처를 밝히는 서류다. 규제지역(투기과열지구·조정대상지역) 내 모든 주택과 비규제지역 실거래가 6억원 이상 주택 매매 계약 시 계약일로부터 30일 이내 관할 지방자치단체에 제출해야 한다.지역별로는 주식·채권을 매각해 마련한 주택 구입 자금의 65.5%(2조4396억3100만원)가 서울 주택 매입에 투입됐다. 특히 강남구(3706억9100만원), 송파구(3531억5100만원), 서초구(2903억8200만원) 등 강남 3구에 가장 많은 자금이 유입됐다.올해 15억원 이상 고가주택 매입에 활용된 주식·채권 매각대금 비중도 크게 늘어났다. 주택 가격대별로 보면 15억원 이상 주택 매매에 활용된 주식·채권 매각대금 비중은 2020년 3.2%, 2021년 4.9%에서 2025년 4.7%로 꾸준히 5% 이내 수준을 유지했다.그러나 올해 들어서는 1월 9.3%, 2월 1~9일 9.3%, 2월 10~28일 9.1%, 3월 9.8%를 기록했다. 이후 4월에는 13.2%로 상승하며 처음으로 두 자릿수를 기록했다. 2월 수치를 둘로 나눈 것은 2월 10일 체결 계약분부터 가상자산 매각대금이 별도 신고 항목으로 신설됐기 때문이다.이 같은 증가세는 최근 국내 증시 강세에 따른 투자 수익 실현 자금이 고가 주택 시장으로 유입된 영향으로 풀이된다.통상 주식 시장과 부동산 시장은 투자자금이 상호 대체되는 자산시장으로 여겨지지만, 최근에는 증시 상승으로 확보한 투자 수익이 부동산 시장으로 유입되고 있다.연령대별로 보면 30대의 주식·채권 매각대금 유입 규모가 가장 컸다. 올해 1~4월 30대가 활용한 주식·채권 매각대금은 1조2592억4300만원으로 집계됐다. 이어 40대(1조1086억8100만원), 50대(8022억1200만원), 60대 이상(4893억1500만원), 20대(659억3500만원), 20대 미만(1억800만원) 순이었다.김종양 의원은 "정부는 자본시장 자금이 부동산으로 이동하는 상황을 엄중히 인식하고 부동산 정책 기조를 재검토해야 한다"고 말했다.