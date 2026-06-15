2분기 ‘혁신금융서비스 지정’ 정기신청 개시…금융위, 무료 컨설팅 제공

6월15일 09:00~6월30일 18:00

정기신청 및 컨설팅, 금융규제 샌드박스 홈페이지 접수

clip20260614165237 0 혁신금융서비스 단계별 컨설팅. /금융위원회

올해 2분기 혁신금융서비스 지정 정기신청이 6월 15일 오전 9시부터 30일 오후 6시까지 진행된다.14일 금융위원회에 따르면 혁신금융서비스 지정을 희망하는 기업은 공고상 신청방법을 확인한 뒤, 제출 서류를 갖춰 신청기간 내에 금융규제 샌드박스 홈페이지에서 지정 신청서를 제출하면 된다.금융위와 한국핀테크지원센터는 신청 과정에서 법적 해석이나 신청서 작성 등에 어려움을 겪는 예비 신청기업들을 위해 '단계별 컨설팅'을 제공하고 있다. 금융규제 샌드박스 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.컨설팅을 위해 한국핀테크지원센터 내에는 법률·특허·회계·기술 등 각 분야의 전문가 73인으로 이뤄진 전문지원단이 설치되어 있으며, 모든 컨설팅은 무료로 제공된다.또 금융규제 샌드박스 홈페이지를 통해 이미 지정된 업체들의 경험과 노하우가 담긴 지정 사례, 기존에 문의가 많았던 사항들을 정리한 자주하는 질문(FAQ) 등도 참고할 수 있다.금융위는 이번 정기공고 기간에 접수된 신청서에 대해 법정 심사기간(최대 120일) 내 혁신금융심사위원회의 심사를 진행한다. 이후 금융위 정례 회의를 통해 지정 여부가 최종 결정된다. 신청 기업은 금융규제 샌드박스 홈페이지를 통해 신청 서비스의 심사 단계, 일자 등을 확인할 수 있다.