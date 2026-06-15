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산업 취업·채용

사람인, ‘전국대학컨설턴트 직무교육·교류회’ 연다…AI 채용 트렌드 반영

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성희제 기자

승인 : 2026. 06. 15. 10:19

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커리어 플랫폼 사람인(대표 황현순)이 네이버카페 '전국대학컨설턴트모임'과 공동으로 오는 25일 '제3회 전국대학컨설턴트 직무교육 및 교류회'를 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 AI(인공지능) 기반 채용 트렌드 확산에 발맞춰 국내 대학 취업 컨설턴트들의 직무 전문성을 강화하고, 업계 관계자 간 네트워크를 구축하기 위해 마련됐다. 전국 각지의 참가자들이 참여할 수 있도록 비대면 온라인 방식으로 진행된다.

교육 프로그램은 현장 실무 중심의 강연으로 구성됐다. 사람인 컨설팅사업본부 이상돈 상무를 비롯한 전문가들이 연사로 참여해 ▲AI 시대의 대학 취업컨설팅 변화 방향 ▲AI 활용 자기소개서 작성 및 기업·직무 분석 ▲이공계 주요 직무(생산·품질·공정·안전관리)의 이해 등을 발표한다. 강연 이후에는 단국대학교 김미경 초빙교수가 진행하는 상호 교류 세션을 통해 참가자 간 노하우를 공유하는 시간이 진행될 예정이다.

행사 참가 대상은 현역 취업 컨설턴트와 관련 분야 진출을 희망하는 예비 종사자이며, 참가비는 3만 원이다. 접수는 에듀사람인 웹사이트 또는 네이버 카페 '전국대학컨설턴트모임' 공지사항을 통해 가능하며, 신청자에게는 행사 당일 접속용 카카오톡 링크가 발송된다.

사람인 관계자는 “AI 기술의 급진전으로 채용 패러다임이 빠르게 바뀌면서 일선 컨설턴트들의 AI 코칭 역량과 직무 이해도가 어느 때보다 중요해졌다”며 “이번 교육을 통해 전국의 취업 지도 전문가들이 실질적인 노하우를 공유하고 경쟁력을 확보하기를 바란다”고 말했다.
성희제 기자

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