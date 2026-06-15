호날두·메시·모드리치·손흥민·네이마르… 전설들의 마지막 월드컵

'월드컵 6회 연속 출전' 호날두·메시

'크로아티아 준우승' 이끈 모드리치

브라질의 '정신적 지주' 네이마르

'월드컵 최다 득점' 도전 손흥민

clip20260610103137 0 포르투갈의 크리스티아누 호날두. /게티이미지

clip20260610103302 0 아르헨티나의 리오넬 메시. /AFP·연합

clip20260610103214 0 크로아티아의 루카 모드리치. /AP·연합

clip20260610103421 0 대한민국의 손흥민. /제공=대한축구협회

한 시대를 풍미한 슈퍼스타들이 2026 북중미월드컵에서 마지막 춤을 춘다. 크리스티아누 호날두(포르투갈), 리오넬 메시(아르헨티나), 루카 모드리치(크로아티아), 네이마르(브라질), 손흥민(한국) 모두 이번 대회를 끝으로 월드컵 무대와 작별할 가능성이 높다.가장 큰 관심은 역시 호날두와 메시다. 두 선수는 나란히 6번째 월드컵 출전에 도전한다. 호날두는 월드컵 우승이라는 마지막 꿈을 안고 북중미로 향한다. 유로 우승과 챔피언스리그 정상 등 모든 것을 이뤘지만 월드컵 트로피만은 품지 못했다. 월드컵 토너먼트 0골로 부진했던 기억도 씻어낼 기회다.반면 메시는 2022 카타르 월드컵 우승으로 축구 선수로서 이룰 수 있는 모든 영광을 손에 넣었다. 이번 대회는 우승 도전보다는 디펜딩 챔피언의 정신적 리더로서 마지막 무대를 장식하는 성격이 강하다. 엔소 페르난데스(첼시), 맥 알리스터(리버풀) 등 젊은피와 함께 마지막 대장정에 나선다.1985년생 모드리치도 월드컵 역사의 한 페이지를 장식한 전설이다. 2018년 러시아 월드컵 준우승, 2022년 카타르 월드컵 3위를 이끌며 크로아티아를 세계 정상급 팀으로 끌어올렸다. 40대에 접어든 지금도 대표팀 중원의 중심 역할을 맡고 있다. 여전히 이탈리아의 AC밀란에서 뛸 만큼 녹슬지 않은 실력을 자랑한다.브라질의 네이마르 역시 마지막 도전에 나선다. 한때 메시와 호날두의 뒤를 이을 차세대 축구 황제로 평가받았지만 부상과 대표팀의 부침 속에 월드컵 우승과는 인연을 맺지 못했다. 브라질은 비니시우스 주니오르와 하피냐 등 새로운 세대가 중심이지만, 네이마르는 여전히 대표팀의 상징적 존재다.한국 축구에서는 손흥민의 라스트 댄스가 주목받는다. 2014 브라질 대회부터 네 번째 월드컵에 나서는 손흥민은 대표팀 주장으로 북중미 무대를 누빈다. 2022 카타르 월드컵 16강 진출을 이끌었던 손흥민은 이번 대회에서 한국의 역대 최고 성적 도전에 앞장선다. 월드컵에서 통산 3골을 넣은 손흥민은 1골만 더 넣으면 한국인 역대 최다 월드컵 득점자가 된다.