여야 ‘선관위 개혁 TF’ 가동… ‘원포인트 개헌’도 수면 위로

14일 나경원 국민의힘 의원이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 '개표소 봉쇄 시위'가 이어지고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 태극기를 그리고 있다. /연합