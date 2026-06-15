마음 쉬는 도시, 밀양…요가컬처타운 전국 웰니스 연수지로 주목

공기관·교육기관 방문 늘며 체류형 치유 관광 거점 부상

요가·명상·관광 결합한 프로그램으로 재방문 이어져

20260613_182412-crop 0 대한민국 치유 관광의 중심축 '밀양 요가컬처타운' 전경. /오성환 기자 .

국토교통부-crop 0 지난달 7일 부산지방철도경찰대 관계자들이 '맑은 이음' 청렴 워크숍을 진행하고 있다. /밀양 요가컬처타운

소방본부2-crop 0 경상남도 소방본부 직원들이 요가컬처타운에서 진행된 외상 후 스트레스 회복 프로그램의 일환으로 요가·명상 클래스에 참여하고 있다 .일상과 업무에서 쌓인 스트레스를 해소하고 심신을 완벽히 리부팅(Rebooting)해 주는 차별화된 프로그램은 참가자 만족도 조사에서 매번 만점에 가까운 기록을 세우며 경이로운 성과를 이어가고 있다. /밀양 요가컬처타운

울산교육청-crop 0 울산교육청 직원들이 밀양 요가컬처타운에서 진행된 외상 후 스트레스 회복 프로그램의 일환으로 요가·명상 클래스에 참여하고 있다. /밀영 요가컬처타운.

경남 밀양시 선샤인밀양테마파크 내 밀양 요가컬처타운이 전국 공공기관과 교육기관의 웰니스 연수지로 주목받고 있다.15일 밀양시에 따르면 요가컬처타운은 2024년 개장 이후 공공기관과 교육기관을 중심으로 방문 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 올해 상반기 방문 기관 수는 지난해 같은 기간보다 늘었으며, 참여 인원도 증가세를 보이고 있다.요가컬처타운의 핵심 프로그램은 인도 비베카난다 요가대학교(SVYASA)의 교육 체계를 기반으로 운영되는 비베카요가다. 이 프로그램은 스트레스 관리와 심신 안정, 명상 등을 중심으로 구성돼 직무 스트레스가 높은 공공기관 종사자들의 호응을 얻고 있다.특히 경남소방본부와 국토교통부 부산지방철도경찰대, 경남·울산교육연수원 등 다양한 기관이 연수 프로그램에 참여했다.국토교통부 부산지방철도경찰대는 청렴 워크숍과 연계한 연수를 진행했으며, 경남소방본부는 소방관 대상 감정 회복과 이완 프로그램을 운영했다. 경남·울산교육연수원과 울산강남교육지원청도 교직원과 연수생을 대상으로 명상과 자기돌봄 프로그램을 진행했다.요가컬처타운은 요가와 명상 프로그램뿐 아니라 주변 관광 자원과 연계한 체류형 콘텐츠도 운영하고 있다.연수 참가자들은 요가·명상 프로그램 이외에도 인근 파크골프장과 숙박시설 등을 이용할 수 있으며, 최근에는 코레일 부산경남본부와 협력해 기차여행과 연계한 웰니스 프로그램도 선보였다.시는 이러한 프로그램이 관광객 유입 확대와 지역 관광 활성화에도 도움이 될 것으로 보고 있다.비베카 킴 요가컬처타운 센터장은 "현대 사회에서 정신적·신체적 건강에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "앞으로도 다양한 웰니스 프로그램을 통해 밀양이 치유 관광 도시로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.