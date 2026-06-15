닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

판교 AI 스마트도시 시동…성남시, 국토부 특화단지 선정

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260615010004815

글자크기

닫기

성남 박준성 기자

승인 : 2026. 06. 15. 16:55

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

587만㎡ 규모 특화단지 조성…국비 80억 등 총 168억 투입
자율주행 셔틀·스마트돌봄·로봇주차 실증… 2027년 본격화
스마트도시과-성남시 스마트도시 특화단지 조성사업 서비스 구현 계획
성남시 스마트도시 특화단지 조성사업 서비스 구현 계획./성남시
성남시가 국토교통부의 스마트도시 특화단지 조성사업 대상지로 선정되면서 판교 일대가 인공지능(AI) 기반 헬스케어와 미래 모빌리티 실증 거점으로 새롭게 자리잡게 됐다. 자율주행 셔틀, 스마트 돌봄, 로봇 주차처럼 시민들이 직접 경험할 수 있는 다양한 기술이 단계적으로 도입될 전망이다.

성남시는 '2026년 스마트도시 특화단지 조성사업' 공모에서 최종 선정돼 국비 80억원을 확보했다고 15일 밝혔다. 전체 사업비는 시비 80억원, 민간투자 8억3000만원을 포함해 총 168억3000만원이다.

사업이 이뤄질 곳은 판교 제1·2·3테크노밸리와 판교역, 정자·구미동, 분당서울대학교병원 일원 등 약 587만㎡에 이른다. 시는 여기서 의료, 복지, 교통 서비스를 한데 엮은 '성남형 라이프모빌리티 특화단지'를 조성할 계획이다.

가장 큰 특징은 초고령사회에 대응하는 다양한 스마트 서비스다. 헬스케어 분야에서는 분당서울대학교병원, 카카오헬스케어, 제로웹 등이 힘을 모아 고령자의 만성질환을 데이터로 통합 관리하고, AI 건강 코칭을 제공한다. 또 가정 내 사물인터넷 센서를 활용해 일상생활 데이터를 분석하고, 특이 징후를 조기 감지하는 스마트 돌봄 서비스도 도입될 예정이다.

교통 분야에서는, 업무용 차량이 부족한 스타트업이나 중소기업 종사자를 겨냥해 원격운전 기반 차량공유 서비스가 추진된다. 판교역과 분당서울대병원을 잇는 노선에 자율주행 셔틀을 운영해, 고령자와 교통약자에게 보다 편리한 이동 환경을 마련할 계획이다.

이와 더불어 무인주차 로봇을 활용한 오토발렛 서비스와 이동형 전기차 충전 로봇 실증사업도 함께 이뤄진다. 이는 미래형 주차, 충전 기술의 상용화 가능성을 검증하려는 취지다.

성남시는 오는 8월 국토부와 협약을 맺고, 세부 사업계획을 확정한 뒤 2026년 하반기에는 시행계획 수립에 착수할 예정이다. 이후 2027년부터 2028년 말까지 본격적으로 특화단지 조성을 추진한다.

신상진 시장은 "AI, 헬스케어, 모빌리티 분야에서의 역량을 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 스마트 서비스를 실현하겠다"며 "대한민국을 대표하는 스마트도시 혁신모델을 만들겠다"고 밝혔다.
박준성 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

호날두·메시·모드리치·손흥민·네이마르… 전설들의 마지막 월드컵

미·이란 평화합의 도달…트럼프 “호르무즈 개방·해상봉쇄 즉각 해제” 선언

삼성 라이온즈 시구·시타 나선 아홉, 야구장서 비매너 촬영 논란 사과

국세청, 가나와 ‘K-전자세정’ 공유… 고액체납자 해외은닉재산 추적도 공조

방진회 “방산전시회 일정 재조정” 국방부 보고...폴란드 MSPO 겹쳐...

아시아가 유럽 상대로 2승2무… 월드컵 초반 ‘아시아 약진’

[단독] 현대모비스 램프사업 ‘매각 제동’…OP모빌리티 본계약 ‘내달’로 넘긴다

지금 뜨는 뉴스

지리산 화엄사의 특별한 여름 꿈…차와 소설의 세계로 빠지다

제네시스, 르망 24시간 데뷔전 완주…하이퍼카 눈도장 ‘쾅’

백범 김구 탄생 150주년…‘백범일지’ 친필 원본 공개

“대체 어디서 온거니?” 우리집에 벌레가 계속 나오는 이유

오프로드선 역시 명불허전… “근데 일상주행은 왜 편하지?”