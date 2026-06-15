김포시, 공항소음 피해 지역 학생 375명 장학금 지원…총 3억원 지급

421ff6d9-e30c-4f27-8237-2daed6f3c2df 0 본 이미지는 AI로 생성한 이미지 입니다.

경기 김포시가 공항 소음으로 인해 고충을 겪는 학생들에게 실질적인 도움을 주기 위해 기획한추진하고 있는 '2026 공항소음 대책(인근)지역 장학금 지원사업'의 최종 선발자를 15일 발표했다.올해 장학금 지원사업에는 총 885명(고등학생 491명, 대학생 394명)이 신청했다. 시는 이들 중 심사를 거쳐 고등학생 150명(각 50만 원)과 대학생 225명(각 100만 원) 등 총 375명을 최종 선발했다. 이번 선발 경쟁률은 고등학생 3.3대 1, 대학생 1.8대 1을 기록했다.김포시가 추진하는 '공항소음 대책(인근)지역 장학금 지원사업'은 항공기 소음 피해 지역에 거주하는 학생들의 교육 환경을 개선하고 경제적 부담을 완화하기 위해 마련된 맞춤형 복지 정책으로, 지난해부터 장학금 지원사업을 추진하고 있다.올해 사업비는 지난해보다 2억1800만원이 증액된 총 3억원 규모로, 한국공항공사가 75%, 김포시가 25%를 각각 부담했다.장학금 선발 기준은 거주 기간, 소음대책(인근)지역 해당 여부, 가족 유형 등을 종합적으로 평가했다. 지역별로는 풍무동 거주 학생이 195명으로 가장 많았고, 이어 감정동, 고촌읍, 사우동, 북변동 순으로 고르게 분포했다.선정된 학생 중에는 소음 대책 지역 내 장기 거주자 및 2인 이상 다자녀 가정 자녀의 비율이 높았다. 지원 규모는 1인당 고등학생 50만원, 대학생이 100만원이다.선발 결과는 15일 김포시청 홈페이지를 통해 공고됐으며, 장학금은 오는 30일 신청 시 제출된 개인 계좌로 지급될 예정이다.김포시 관계자는 "이번 장학금 지원은 소음으로 인해 교육 여건이 어려운 학생들에게 실질적인 도움이 되고자 마련된 맞춤형 정책"이라며 "앞으로도 주민들이 직접 체감할 수 있는 지원 정책을 지속적으로 발굴해 지역사회와 상생 가치를 실현해 나가겠다"고 전했다.