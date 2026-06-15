롯데온, 희망퇴직 실시…“조직 경쟁력 강화 차원”

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롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온이 조직 경쟁력 강화를 위한 희망퇴직에 나선다.14일 업계에 따르면 롯데온은 이날 임직원을 대상으로 희망퇴직 신청 접수를 시작했다. 대상은 근속 3년 이상 직원이며 신청 기한은 이달 말까지다.희망퇴직 신청자는 내부 심의를 거쳐 최종 승인 여부가 결정된다. 승인된 직원에게는 최대 12개월치 급여를 일시금으로 지급하며, 대학생 자녀 1인당 1000만원의 학자금도 지원할 예정이다.롯데온은 급변하는 이커머스 시장 환경에 대응하고 조직 효율성을 높이기 위한 차원에서 이번 희망퇴직을 시행하게 됐다고 설명했다.롯데온 관계자는 "시장 환경 변화에 맞춰 조직 체질을 개선하고 경쟁력을 강화하기 위해 희망퇴직을 실시하게 됐다"고 말했다.2020년 롯데그룹 유통사업군의 통합 온라인몰로 출범한 롯데온은 최근 수익성 중심의 사업 구조 개편에 속도를 내고 있다. 패션과 뷰티 등 경쟁력이 검증된 핵심 카테고리에 역량을 집중하는 한편, 비용 효율화 작업도 병행하고 있다.실적 개선 흐름도 나타나고 있다. 롯데온은 올해 1분기 매출 272억원, 영업손실 58억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 소폭 감소했지만 영업손실은 27억원 줄이며 적자 폭을 축소했다.업계에서는 이번 희망퇴직 역시 수익성 개선과 조직 슬림화를 통한 체질 개선 작업의 일환으로 보고 있다.