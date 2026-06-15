뇌혈관 진단부터 치료·회복·장기요양까지…라이나생명, ‘브레인케어건강보험’ 출시

예방과 치료 사후 관리까지 아우르는 통합 관리

필요한 보장 선택해 맞춤형 구성

clip20260615112126 0 /라이나생명

라이나생명보험이 뇌혈관 질환의 진단부터 치료·회복·장기요양까지 뇌 건강 전반에 걸친 보장을 담은 상품을 선보였다.라이나생명은 15일 (무)라이나브레인케어건강보험(해지환급금미지급형Ⅱ)을 출시했다고 밝혔다.최근 고령화와 생활습관 변화로 뇌혈관 질환 환자가 꾸준히 증가하고 있다. 건강보험심사평가원에 따르면 뇌혈관 질환 환자는 2018년부터 2022년까지 뇌혈관 질환 환자는 21% 증가했다. 뇌 건강은 특정 질환에 국한되지 않고 신경계, 정신질환, 장기요양으로 이어질 수 있어 예방과 치료, 사후 관리까지 아우르는 통합적인 관리의 중요성이 커지고 있다.이에 라이나생명은 뇌 건강의 연계성에 주목해 순환계, 신경계, 정신계, 장기요양 영역을 주계약과 특약 구성으로 보장하는 상품을 개발했다. 고객은 특약을 통해 진단, 치료, 회복, 요양 단계까지 필요한 보장을 선택해 맞춤형으로 구성할 수 있다.신경계 영역에서는 대표적인 신경계질환인 알츠하이머, 파킨슨, 뇌전증과 같은 경증질환부터 뇌염, 척수염 등 중증 질환을 보장하며, 주요 치료와 재활치료, 검사 비용 등을 지원한다. 정신계 보장도 강화해 ADHD, 우울증부터 혈관성 치매, 조현병 등 중증 질환까지 통합 보장하는 형태로 업계 최대 수준의 보장 범위를 갖췄다. 순환계 영역에서도 뇌혈관 질환의 진단과 치료를 통합 보장하는 특약을 마련했다.또 장기요양 등급 판정 시 등급에 따라 생존자금을 지급하며 최대 종신까지 보장한다. 특히 장기요양 보장은 상태 변화에 따라 보장이 확대되는 구조를 적용했다. 장기요양 등급이 단계적으로 악화되면 기존 생활자금의 잔여 지급금액도 2배로 증액됨과 동시에 새 등급의 생활자금이 추가로 개시돼 고객은 보다 두터운 보장을 받을 수 있다.상품 가입 고객에게는 신청 시 헬스케어 서비스인 '브레인 케어 서비스'를 제공한다. 이는 웰니스 서비스로서 뇌파 측정을 통해 뇌 건강 증진에 도움을 줄 수 있는 케어 서비스이다.도기철 라이나생명 고객솔루션본부 이사는 "뇌질환은 뇌손상으로 연결돼 장기에 걸쳐 심신 기능 악화에 영향을 미치는 사례가 많은 만큼, 다양한 단계에 대비할 수 있는 보장 준비가 필요하다"며 "이번 신상품을 통해 기존 상품으로는 채우지 못했던 고객의 보장공백이 보완될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.