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산업 대기업

현대차그룹, 청년 대상 미래 모빌리티 인재 육성 프로그램 ‘HINT’ 신설

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김정규 기자

승인 : 2026. 06. 15. 13:12

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청년 직업훈련 사업 ‘K-뉴딜 아카데미’ 일환
(사진) 현대차그룹, 청년 직무역량 강화 교육 프로그램 'HINT' 1기 참가자 모집
현대차그룹, 청년 직무역량 강화 교육 프로그램 'HINT' 1기 참가자 모집./현대차그룹
현대자동차그룹이 미래 모빌리티 산업을 이끌 청년 인재 육성에 나선다.

현대차그룹은 청년 대상 실무형 직무역량 강화 교육 프로그램 'HINT(HMG Incubation of New Talent)'를 신설하고, 1기 참가자 모집을 시작한다고 15일 밝혔다.

HINT는 고용노동부와 산업통상자원부가 추진하는 청년 직업훈련 사업 'K-뉴딜 아카데미'의 일환으로 마련됐다. 기업 주도의 실무 교육과 현장 중심 프로그램을 통해 청년들의 직무 역량을 높이고 진로 설계를 지원하는 것이 목표다.

1기 과정은 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년 500명을 대상으로 오는 7월 27일부터 약 3개월간 운영된다.

교육은 미래 모빌리티 개발 분야 핵심 기술 역량을 강화하는 '임베디드 AI(하드웨어·소프트웨어)', 제조 현장의 디지털 전환과 스마트화를 다루는 '제조 지능화' 등 2개 트랙으로 구성된다.

참가자들은 2박 3일 합숙 교육을 시작으로 권역별 교육장에서 진행되는 통학형 교육을 받게 된다. 이와 함께 현대차그룹 주요 생산공장 견학, 실차 기반 교육, 현직자 특강 등 다양한 현장 중심 프로그램에도 참여할 수 있다.

교육비는 전액 지원되며, 진로 탐색 프로그램과 기초 소양 교육 등도 제공된다.

특히 현대차그룹은 전체 교육 과정의 90%를 비수도권에서 운영해 지역 청년들의 교육 접근성을 높이고, 지역 인재 육성 기반을 강화한다는 방침이다.

참가 신청은 이날부터 7월 3일까지 HINT 공식 홈페이지를 통해 가능하며, 서류 심사와 전화 인터뷰를 거쳐 최종 참가자를 선발한다. 현대차그룹은 1기 운영 이후 오는 9월께 2기 참가자 모집도 진행할 예정이다.

현대차그룹 관계자는 "HINT 프로그램은 현대차그룹만의 모빌리티 분야 전문성과 현장 교육 노하우를 담은 차별화된 교육 과정"이라며, "앞으로도 청년들이 산업 현장에서 요구되는 실무 역량을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.
김정규 기자

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