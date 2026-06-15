‘지필공’ 주축되는 국립대병원…“전문의 확보·AI 기술 도입”

복지부, '국립대병원 종합적 육성방향' 발표

수도권 수준으로 지역대병원 전문의 확보

첨단 의료장비 도입·AI 기반 진료체계 구축

지방자치단체와 지역의사제 전주기 지원

화면 캡처 2026-06-15 165743 0 15일 정은경 보건복지부 장관이 충남대학교병원에서 열린 '지역·필수의료 강화를 위한 국립대병원 종합적 육성방향을 위한 간담회'에서 발언하고 있다./보건복지부

정부가 지역 완결적 의료체계의 중심에 국립대학병원을 배치, '지필공(지역·필수·공공의료)' 강화와 수도권 의료 집중 현상 해소에 나선다. 지역간 의료 격차의 주 원인인 인력 부족에 대한 해결과 함께 인공지능(AI) 기반 의료기술·핵심 연구장비 도입으로 '임상-교육-연구'의 선순환 구조를 구축, 지속가능한 의료 강화 환경을 조성하겠다는 구상이다.15일 보건복지부에 따르면 교육부와 충남대학교병원에서 '지역·필수의료 강화를 위한 국립대병원 종합적 육성방향'을 발표했다. 해당 계획은 국립대병원의 임상과 연구, 교육, 공공정책 등 4가지 분야의 역량을 강화하는 것을 목표로, 각 분야별 제도·재정적 지원에 대한 방안이 담겼다. 오는 8월 20일자로 국립대병원 소관 부처가 교육부에서 복지부로 이관되는 만큼, 이번 계획을 통해 국립대병원 중심의 지역 완결적 의료체계를 완성하고 지역·필수의료 위기를 해결하겠다는 것이다.우선 임상역량 강화의 일환으로 전임교원을 단계적으로 확충하는 한편, 자유로운 교육·연구 환경을 조성해 지역 국립대병원의 병상당 전문의 수를 수도권 대형병원 수준까지 확보한다. 인프라 개선 차원에서는 로봇수술기, 암치료 장비 등 첨단 의료장비 도입에도 나선다. 실제로 수도권 빅5(서울대·서울아산·삼성서울·세브란스·서울성모병원) 병원의 10병상당 전문의 수는 4.1~4.8명인데 비해 지역 국립대병원은 2.3~3.3명이다. 종양치료기 등 첨단의료기기 보유 현황의 경우, 빅5 병원은 평균 1.8대를 갖췄으나 국립대병원은 0.5대에 불과했다.이와 함께 AI 기반 진료체계 구축을 추진, 인력 보완과 진단 정확성 제고에도 나선다. 그 과정에서 민간에서 활용 중인 AI 기반 진료시스템 도입을 지원하고 더 나아가 AI가 진료기록, 검사결과를 분석 후 진단과 치료계획을 제시하는 차세대 병원정보시스템 구축을 추진할 예정이다.복지부 관계자는 "AI 기반 진료체계 도입에 따라 내년 정보화 전략 계획(ISP)이 진행될 예정"이라며 "이를 통해 구체적인 도입 시기 등 세부적인 계획을 세워 추진할 것"이라고 말했다.교육 및 연구 역량 강화를 위해서는 산·학·연·병 협력 연구개발(R&D) 예산도 확대하는 동시에 핵심 연구장비 구축·연구지원 전문인력 확보를 지원한다. 이와 함께 지역 국립대병원의 전공의 배정을 확대하는 한편, 지역의사제와 연계한 지원체계도 구축한다. 구체적으로 권역별 국립대병원이 지방자치단체와 의과대학과 함께 학생 단계부터 전공의 수련, 전문의 정착까지 전 주기에 걸쳐 지원하도록 한다는 구상이다. 또 전공의들이 지역대병원을 찾아올 수 있도록 유인책도 마련하겠다는 계획이다.교육·연구 영역은 국립대병원 교수진들이 소관 부처 이관을 앞두고 우려를 내비친 분야이기도 하다. 지난해 11월 전국 9개 국립대병원 소속 교수들을 대상으로 진행한 설문조사에서 응답자 79.9%가 국립대병원 소관부처 이관에 반대했는데, 당시 주요 근거로 교육·연구 역량 약화를 내세웠다.복지부는 향후 기획예산처 등 관련 부처와의 협의를 통해 사업 예산을 확정하는 한편, 의료 현장과의 소통을 이어가며 지원을 지속한다는 입장이다. 정은경 복지부 장관은 "정부는 현장과 소통해 국립대병원이 지역 필수의료의 책임기관이자 연구·교육·공공의료의 핵심 거점으로 자리매김할 수 있도록 재정·제도적 지원을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.