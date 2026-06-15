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산업 대기업

삼성전자 TV 검증 15일→2일…HPC 인프라 가동으로 ‘AI 대전환’

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안소연 기자

승인 : 2026. 06. 15. 15:22

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상암동 데이터센터에 고성능컴퓨팅 서버 517대
디지털 트윈 기반 개발 착수…AI 자율공장 '한 발'
삼성전자,'분기 영업익 20조'<YONHAP NO-4181>
서울 서초구 삼성전자 사옥 모습. /연합
삼성전자가 가전 검증 기간을 기존 15일에서 2일로 단축하는 고성능 컴퓨팅(HPC) 서비스를 개시하고 디지털 트윈 기반의 제품 개발에 착수했다. 디지털 트윈은 컴퓨터에 현실 속 사물의 쌍둥이를 만들고 현실에서 발생할 수 있는 상황을 실험하는 것이다. 2030년까지 국내외 전 생산 공장을 'AI 자율공장'으로 전환하겠다고 선언한 삼성전자가 개발 단계부터 제조 현장까지 이어지는 AI 대전환(AX)의 토대를 강화했다는 평가다.

15일 삼성전자 DX부문은 서울 상암동 데이터센터에 HPC 서버 517대를 구축하고 기구·회로 개발 인력을 대상으로 HPC 서비스를 정식 오픈했다고 밝혔다.

디지털 트윈은 가상 공간에서 다양한 시나리오를 비교·분석해 최적의 의사결정을 지원하고 개발 기간을 단축할 수 있다는 점에서 글로벌 기업들이 주목하는 핵심 기술로 꼽힌다.

사업부별로는 MX사업부의 스마트폰 모든 각도 낙하시험, VD사업부의 TV 낙하·발열 검증, 생활가전사업부의 세탁기 다이어프램 장기 검증 및 로봇청소기 충돌 검증, 네트워크사업부의 RU(라디오 유닛) 방열 검증 등에 HPC 인프라가 활용될 예정이다.

검증 시간 측면에서는 기존 15일이 걸리던 TV 낙하 검증이 2일로, 세탁기 낙하 검증이 15일에서 5일로 줄어들 것으로 예상된다.

또한 스마트폰의 모든 각도 낙하 검증은 기존에는 진행하지 못한 영역이었으나 HPC 인프라 도입으로 700개 케이스를 1일 만에 검증할 수 있게 됐고, 실물 검증에 의존하던 세탁기 다이어프램 장기 검증도 2일 내 완료할 수 있게 됐다.

삼성전자는 지난 3월 2030년까지 국내외 모든 생산 공장을 AI 자율공장으로 전환한다고 발표한 바 있다.

AI 자율공장은 제조 전 공정에 AI를 적극 적용한 공장으로, 자재 입고부터 생산·출하까지 전 공정에 디지털 트윈 기반 시뮬레이션을 도입하고, 품질·생산·물류 'AI 에이전트'를 통해 데이터 기반 분석과 사전 검증을 강화하는 것이 핵심이다.

삼성전자는 단순 자동화를 넘어 'AI가 현장을 이해하고 스스로 의사결정을 내리는 자율화 단계'로 도약하겠다는 구상으로, 이를 위해 제조 전 공정에 휴머노이드형 제조 로봇 도입도 단계적으로 추진하고 있다.

이번에 오픈한 HPC 서비스는 제품 '개발' 단계의 디지털 트윈을, AI 자율공장은 '제조' 단계의 디지털 트윈을 각각 담당하는 구조다.

업계 관계자는 "HPC 서비스는 디지털 트윈을 개발 현장의 일상적인 업무 방식으로 정착시키는 출발점이 될 것"이라며 "가상 검증 데이터가 축적될수록 정확도와 적용 범위가 함께 넓어지는 만큼, 2030년 AI 자율공장으로 이어지는 삼성전자의 디지털 트윈 전환에 한층 속도가 붙을 것"이라고 말했다.
안소연 기자

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