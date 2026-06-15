정부, 군용화약류 취급 사업장 전수점검…화재·폭발 위험 집중 확인

노동부·방위사업청·소방청, 전국 42개 사업장 합동점검

2026060501000342900017061 (1) 0 지난 1일 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생해 구급차가 정문 안으로 진입하고 있다/연합

정부가 지난 1일 한화에어로스페이스 폭발사고 계기로 군용화약류 취급 사업장 화재·폭발 위험을 차단하기 위해 저장·시험, 잔여 화약류 처리 합동점검에 착수한다.고용노동부·방위사업청·소방청은 전국 42개 군용화약류 취급 사업장 대상으로 합동 안전점검을 실시한다고 15일 밝혔다. 이번 점검은 지난 1일 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 폭발사고 후속 조치로 추진됐다.합동점검반에는 노동부와 방위사업청, 소방청, 국방과학연구소, 한국산업안전보건공단은 합동점검반을 구성해 사업장 내 전 시설을 살피고 군용화약류를 취급하는 모든 공실의 안전관리 상태를 집중 확인할 계획이다.특히 해당 작업 노동자의 의견을 청취해 허가받지 않은 공실에서 화약류가 취급되는지, 위험물안전관리법상 저장·취급 기준 이행 상태도 함께 점검한다.아울러 시설 기준 충족 여부뿐 아니라 잔여 화약류 세척 등 위험 요인이 조금이라도 판단되는 공정에 대해서도 안전조치 이행 여부를 면밀히 확인한다는 방침이다.점검 결과 법 위반이 확인되면 관계 법령에 따라 조치하고 법령 위반 여부와 별개로 안전수준 제고를 위해 필요한 사항에 대해서는 개선 권고하고 후속 지도할 계획이다.김영훈 노동부 장관은 "화약류 취급은 작은 부주의도 대형 인명피해로 이어지는 등 해당 사업장에서 덜 위험한 작업이 없는 만큼 관계기관이 보유한 전문성을 활용해 현장의 위험 요인을 철저히 점검하겠다"고 말했다.