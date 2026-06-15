“새로운 오산, 시민 목소리 담아 만든다”…조용호號, 민선 9기 인수위 가동

내달 3일까지 부서별 업무보고, 현장방문 등 활동

DSC09329 0 조용호 오산시장 당선인(앞줄 가운데)이 15일 오산오색문화체육센터에서 열린 민선 9기 인수위원회 출범식에서 인수위원들과 기념촬영을 하고 있다. /인수위

조용호 오산시장 당선인의 민선 9기 시정 방향을 결정할 인수위원회가 15일 공시 출범식을 갖고 본격적인 활동을 시작했다.이날 출범한 인수위원회는 기획행정소통, 복지경제, 도시안전환경 등 3개 분과 체제로 운영된다. 기획행정소통분과는 성길용 오산시의원, 복지경제분과는 이미경 전 수원시의회 복지안전위원장, 도시안전환경분과는 진정화 전 인하대학교 교수가 각각 분과위원장을 맡는다.다음달 3일까지 활동하는 인수위는 민선9기 출범에 앞서 시정 전반에 대한 업무를 파악하고 주요 현안과 공약사업을 점검하기 위해 부서별 업무보고와 현장 방문 등을 통해 시정 운영 현황을 살펴볼 예정이다.인수위원장은 김승겸 KAIST 문술미래전략대학원 교수가 맡았다. 부위원장에는 윤영상 KAIST 문술미래전략대학원 연구조교수가 선임됐다.각 분과에는 행정과 재정, 복지와 보육, 경제, 철도·교통, 도시·안전 분야 전문가들이 참여해 주요 현안과 공약사업을 검토할 예정이다. 이와 함께 각계 전문가와 지역 인사들을 자문위원으로 위촉해 다양한 현장 의견을 시정에 반영할 계획이다.조 당선인은 "인수위가 새로운 오산을 준비하는 첫걸음인 만큼 시민들이 바라는 변화를 시정에 담아낼 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다"며 "선거 과정에서 약속드린 내용들을 하나하나 점검하고 실행 방안을 마련해 시민의 목소리가 정책으로 이어지는 시정을 만들어 가겠다"고 밝혔다.